Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
18.02.2026 08:46  Güncelleme: 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Haber Videosu

ABD'den Hindistan'a sefer yapan bir yolcu uçağı, tuvaletlerin yoğun kullanım nedeniyle arızalanıp kabine kötü koku yayması üzerine geri dönüş kararı aldı. Kaptan pilot, teknik ve hijyen sorunu nedeniyle uçuşu iptal ederek uçağı kalkış noktasına yönlendirdi.

ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, tuvaletlerin aralıksız kullanıma bağlı olarak devre dışı kalması ve kabin içinde kötü koku yayılması üzerine rotasını değiştirerek kalktığı noktaya geri döndü. Dış basında yer alan bilgilere göre kaptan pilot, teknik sorunla birlikte hijyen ve yolcu konforunu etkileyen durum nedeniyle uçuşu iptal etti.

UÇAK 10 SAATE YAKIN HAVADA KALDI

People'ın aktardığına göre, Chicago'dan Yeni Delhi'ye giden Air India seferi, havada yaklaşık 10 saat kaldıktan sonra Chicago'ya geri iniş yaptı. Haberde, uçakta bulunan 12 tuvaletten 8'inin kullanılamaz hale geldiği, bu nedenle yolcuların ciddi sıkıntı yaşadığı belirtildi.

TEK ÇALIŞAN TUVALET İŞ SINIFINDA KALDI

India Today ve Hindustan Times'ın haberlerinde, tuvaletlerin büyük bölümünün devre dışı kalmasıyla kabinde kullanımın tek bir noktada yoğunlaştığı, uçakta yüzlerce yolcu bulunması nedeniyle sorunun kısa sürede büyüdüğü kaydedildi.

"UYGUNSUZ MALZEME" TESPİTİ

India Today'nin aktardığı Air India açıklamasında, inceleme ekiplerinin tuvalet tesisatını tıkayan malzemeler tespit ettiği; bunlar arasında polietilen poşet, bez parçaları ve kıyafet benzeri atıkların bulunduğu ifade edildi. Şirket, bu tür olayların tuvaletleri "kullanılamaz" hale getirdiğini vurguladı.

NEDEN BAŞKA ÜLKEYE İNMEDİ?

People'ın haberinde, uçağın Avrupa'daki bir havalimanına yönelmek yerine ABD'ye dönüş kararında "gece operasyon kısıtları" gibi etkenlerin rol oynadığı bilgisi yer aldı. Havayolu şirketi, iniş sonrası yolculara konaklama ve alternatif uçuş düzenlemeleri sağladığını, tam iade veya ücretsiz yeniden rezervasyon seçeneği sunduğunu bildirdi

Hindistan, Havacılık, Seyahat, Kabine, Pilot, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    herkes ihtiyaç gidermek için uçağın kalkmasını beklemiş : muhtemelen tuvalet ücreti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu

09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
09:00
Şampiyonlar Ligi’nde ırkçılık skandalı İşte o maçın kazananı
Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! İşte o maçın kazananı
08:52
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 5 attı UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
08:28
Galatasaray maçında TRT’den çile çıkaran yayın
Galatasaray maçında TRT'den çile çıkaran yayın
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
05:49
İstanbul’da gece yarısı aile dehşeti Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
İstanbul'da gece yarısı aile dehşeti! Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:45:09. #7.11#
SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.