Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, tuvaletlerin aralıksız kullanıma bağlı olarak devre dışı kalması ve kabin içinde kötü koku yayılması üzerine rotasını değiştirerek kalktığı noktaya geri döndü. Dış basında yer alan bilgilere göre kaptan pilot, teknik sorunla birlikte hijyen ve yolcu konforunu etkileyen durum nedeniyle uçuşu iptal etti.

UÇAK 10 SAATE YAKIN HAVADA KALDI

People'ın aktardığına göre, Chicago'dan Yeni Delhi'ye giden Air India seferi, havada yaklaşık 10 saat kaldıktan sonra Chicago'ya geri iniş yaptı. Haberde, uçakta bulunan 12 tuvaletten 8'inin kullanılamaz hale geldiği, bu nedenle yolcuların ciddi sıkıntı yaşadığı belirtildi.

TEK ÇALIŞAN TUVALET İŞ SINIFINDA KALDI

India Today ve Hindustan Times'ın haberlerinde, tuvaletlerin büyük bölümünün devre dışı kalmasıyla kabinde kullanımın tek bir noktada yoğunlaştığı, uçakta yüzlerce yolcu bulunması nedeniyle sorunun kısa sürede büyüdüğü kaydedildi.

"UYGUNSUZ MALZEME" TESPİTİ

India Today'nin aktardığı Air India açıklamasında, inceleme ekiplerinin tuvalet tesisatını tıkayan malzemeler tespit ettiği; bunlar arasında polietilen poşet, bez parçaları ve kıyafet benzeri atıkların bulunduğu ifade edildi. Şirket, bu tür olayların tuvaletleri "kullanılamaz" hale getirdiğini vurguladı.

NEDEN BAŞKA ÜLKEYE İNMEDİ?

People'ın haberinde, uçağın Avrupa'daki bir havalimanına yönelmek yerine ABD'ye dönüş kararında "gece operasyon kısıtları" gibi etkenlerin rol oynadığı bilgisi yer aldı. Havayolu şirketi, iniş sonrası yolculara konaklama ve alternatif uçuş düzenlemeleri sağladığını, tam iade veya ücretsiz yeniden rezervasyon seçeneği sunduğunu bildirdi