Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Dünya

Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi

Helene Kasırgası, Florida\'yı vurdu! OHAL ilan edildi

Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, 4. Kategori kasırgaya karşı halkı uyardı. Gece 23:10'da Aucilla Nehri yakınında karaya ulaşan kasırga, yıkıcı hasar tehdidi oluşturuyor. Clearwater'da sel yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri yardım çalışmalarına başladı. Yetkililer, halkı güvenli bölgelere sığınmaya çağırıyor. Vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları isteniyor.

27.09.2024 11:40
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Florida eyaleti, dün gece saatlerinde Helene Kasırgası'nın etkisi altına girdi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NSW), kasırganın 4. Kategori seviyesinde olduğunu duyurarak, yıkıcı hasar olasılığına karşı halkı uyardı.

NSW'den yapılan açıklamada, "Helene, Florida Big Bend bölgesinde, Aucilla Nehri'nin ağzının hemen doğusunda saat 23:10 sularında Kategori 4 kasırga olarak karaya ulaştı" bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, vatandaşlara acilen güvenli bölgelere sığınma çağrısında bulundu.

Kasırganın etkisiyle eyaletin batısındaki Clearwater kentinde sel baskınları yaşandı. Polis ve itfaiye ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yardım çalışmalarına başladı.

NSW, halkı uyararak "Aşırı rüzgarları bir kasırga yaklaşıyormuş gibi değerlendirin ve derhal sığınağınızdaki güvenli odaya geçin. Hayatınızı korumak için şimdi harekete geçin" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kasırganın ilerleyişini ve olası etkilerini yakından takip ediyor. Bölge sakinlerinden, resmi açıklamaları dikkatle takip etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları isteniyor.

Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • agrasif laz:
    ALLAH DAHA BETEER ETSİN 9 2 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Allah bereket versin inşallah daha da artar 8 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    beter olun 6 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Artık Acımıyorum 3 1 Yanıtla
  • Özgur Menekşe:
    sürünün ölmeyin bir lokma ekmege muhtac kalin inşallah AMİN 4 0 Yanıtla
  • sfrllbn null:
    Hizbullah , Enserullah ve Hamas İsraili vuruyor, Allah da sizi 3 0 Yanıtla
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