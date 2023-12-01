 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Madrid'de şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter, otoyol üzerinde bir aracın üstüne düştü. İki kişi ve aracın sürücüsü yaralandı, ancak hayati tehlikeleri yok. Helikopterin, helikopter endüstrisi fuarı için yola çıktığı bildirildi.

01.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:18
Abone Ol

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetlirüzgar helikopterin otoban üzerinde bir aracın üzerine düştü.

Kazada helikopterde bulunan iki kişi ve helikopterin üzerine düştüğü aracın sürücüsü yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra Madrid yakınlarındaki M40 otoyoluna düştü.

Acil servis sözcüsü, helikopterde iki kişinin bulunduğunu, birinin helikopter enkazından yürüyerek çıkabildiğini, diğerinin ise itfaiye ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldığını söyledi.

Sözcü, kazadan sağ kurtulanlardan birinin hafif kafa travması geçirdiğini, diğerinin uyluk kemiğinin kırıldığını ve üçüncüsünün de hafif yaralandığını söyledi.

Kalabalık bir otoyola düşmesine rağmen şu aşamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışabilmesi için trafik her iki yönde de durduruldu.

Kazaya şiddetli rüzgarın helikopterin dengesini kaybedip düşmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

Yerel kaynaklar, helikopterin Madrid'in IFEMA sergi merkezinde European Rotors adlı helikopter endüstrisi fuarına giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Helikopter, İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika


14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi
14:38
Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı
14:36
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti
14:29
İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti
14:22
Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
14:18
HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız
13:56
Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu
13:42
Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı

Son Dakika
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Hamza Yusuf ve Giorgia Meloni ile bir araya geldi
14:38 Katliam destekçisi Hillary Clinton'a Filistin dersi! Apar topar okuldan ayrıldı
14:36 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, 6 gollü hezimetin önüne geçti
14:29 İsrail basını: Ordu, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ı yok etmek için harekete geçti
14:22 Zehir tacirlerine ağır darbe! Van’da 4,6 ton uyuşturucu ele geçirildi
14:18 HEDEP'li Tuncer Bakırhan, cuma namazına gitmek isteyen kalabalığa böyle seslendi: Kazasını kılarız
13:56 Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu
13:42 Partneri Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken yakalanmıştı! Elit Andaç Çam, oyuncu eşinden boşandı
13:31 Seçil Erzan'ı döverek 'Fatih Terim Fonu'ndan parasını aldığı konuşulan Semih Kaya, suskunluğunu bozdu
13:03 Yine aynı rezillik! 'Laz kızı'ndan sonra şimdi de 'Donsuz Kelly' türedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2023 15:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement