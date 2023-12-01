Helikopter, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetlirüzgar helikopterin otoban üzerinde bir aracın üzerine düştü.

Kazada helikopterde bulunan iki kişi ve helikopterin üzerine düştüğü aracın sürücüsü yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra Madrid yakınlarındaki M40 otoyoluna düştü.

Acil servis sözcüsü, helikopterde iki kişinin bulunduğunu, birinin helikopter enkazından yürüyerek çıkabildiğini, diğerinin ise itfaiye ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldığını söyledi.

Sözcü, kazadan sağ kurtulanlardan birinin hafif kafa travması geçirdiğini, diğerinin uyluk kemiğinin kırıldığını ve üçüncüsünün de hafif yaralandığını söyledi.

Kalabalık bir otoyola düşmesine rağmen şu aşamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışabilmesi için trafik her iki yönde de durduruldu.

Kazaya şiddetli rüzgarın helikopterin dengesini kaybedip düşmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.

Yerel kaynaklar, helikopterin Madrid'in IFEMA sergi merkezinde European Rotors adlı helikopter endüstrisi fuarına giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.