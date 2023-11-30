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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri BakanI Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger, 1973 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış ancak bu ödül tartışmalara yol açmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti
30.11.2023 - 05:48,  Güncelleme: 09:58
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Amerika Birleşik Devletleri eski dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.Kissinger, Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuştu. Kissinger, 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.

1974'TE DIŞİŞLERİ BAKANIYDI

Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Gerald Ford ve Richard Nixon'ın başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü. Kissinger, Türkiye'nin 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

TARTIŞMALI NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Kissinger 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı. Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.

Kissinger ödüle, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.

Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti. New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.

Henry Kissinger hiç kuşkusuz ABD'nin en tanınan dışişleri bakanlarındandı. Onu eleştirenler de taktir edenler de aynı noktada birleşiyor. İzlediği politikalarla uluslararası düzenin mimarı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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