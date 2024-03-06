Hindistan'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı

Hindistan'da bir otel, misafirlerine ağız temizleyici olarak kuru buz verdi. Yemek sonrası sunulan bu maddeyi tüketen beş kişi ağızlarından kan gelmeye başladı ve kusmaya başladılar. Olayın ardından tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı. Otel müdürü ise 'zarar verme niyetiyle zehirleme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayın soruşturması devam ediyor ve polis, ağız temizleyici paketinin içeriğini adli tıp analizi yapıyor.

06.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir otel, misafirlere ağız temizleyici olarak kuru buz verdi. Kuru bezi yiyen misafirler, kan kusmaya başladı. Otel müdürü tutuklandı.

Yemek sonrasında geleneksel olarak sunulan şeker ve baharat karışımını tüketen beş kişi kusmaya başladı ve ağızları kanamaya başladı.

Polis, paketin bir soğutma maddesi olarak kullanılan karbondioksit'in katı formu olan kuru buz içerdiğini belirtti.

Olayın ardından tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı.

Restoranın bulunduğu Gurugram şehrindeki polisler, restoran müdürünü "zarar verme niyetiyle zehirleme" suçlamasıyla tutukladı.

Polis, Greater Noida şehrinde yaşayan Ankit Kumar'ın cumartesi günü eşi ve arkadaşlarıyla birlikte restorana gittiğini belirtti.

Yemekten sonra, bir garson onlara bir paket ağız temizleyici teklif etti. Ancak paketi tükettikten hemen sonra ağızları yanmaya ve kanamaya başladı ve kusmaya da başladı.

Sosyal medyada dolaşan olayın videosunda müşterilerin acı içinde bağırdığı görülüyor.Bazılarının ağzına buz koydukları ve yanma hissinden kurtulmak için su içtikleri görülüyor.

Müşteriler, şikayetlerinde restoran personelinin kendilerine yardım etmeyi reddettiğini de iddia etti.

Polis, bir doktorun ağız temizleyici paketinin içeriğini incelediğini ve içerdiği kuru buzun teyit edildiğini belirtti.

Olayın soruşturması devam ediyor ve polis, ağız temizleyici paketinin içeriğini adli tıp analizi yapıyor.

Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı
Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı
Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı
Hindistan\'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı

Hindistan, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Haiti'deki Şiddet Olayları 15.000 Kişiyi Yerinden Etti
    17:36 Haiti'deki Şiddet Olayları 15.000 Kişiyi Yerinden Etti

    BM insani yardım görevlileri, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in çeşitli mahallelerinde son günlerde tırmanan şiddet olaylarının, çoğu daha önce yerlerinden olmuş 15.000 kişiyi bir kez daha yerinden ettiğini belirtti. Bu kişiler, Haiti'de insani yardıma ihtiyaç duyan ve ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 5,5 milyon kişi içinde yer almaktadır. Güvenlik kısıtlamalarına rağmen bölgedeki insani yardım ortakları gıda, hijyen ve sağlık kitleri, şilteler, battaniyeler, çarşaflar ve lambalar sağlayarak müdahale etmeye başladı. Haiti'deki insani yardım topluluğu, tüm tarafları şiddete derhal son vermeye, ihtiyaç sahiplerine güvenli erişim sağlamaya ve insan hakları ile insani norm ve standartlara saygı göstermeye çağırıyor. Haiti için bu yıl 674 milyon ABD doları olarak hesaplanan İnsani Yardım Planı'nın yalnızca yüzde 2,5'inin finanse edilebildiği belirtilmektedir.

  • AA Genel Müdürü Karagöz, Japonya'da Kyodo News Başkanı ile bir araya geldi
    17:26 AA Genel Müdürü Karagöz, Japonya'da Kyodo News Başkanı ile bir araya geldi

    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Japonya haber ajansı Kyodo News Başkanı Mizutani Toru ile bir araya geldi. Karagöz, Tokyo'da düzenlenecek OANA Genel Kurulu ve Konferansı için bulunuyor. Karagöz, AA'nın küresel haber operasyonları hakkında bilgi verdi ve AA'nın güvenilir habercilik anlayışıyla sıcak noktalara ulaşmaya devam ettiğini vurguladı. Karagöz, Mizutani'ye AA'nın 2023 Yıllık kitabını hediye etti.

  • OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT'yi eleştirmesine yanıt verdi
    17:23 OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT'yi eleştirmesine yanıt verdi

    OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT şirketini eleştirmesine yanıt olarak, Musk'ın şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemek için gereken kaynakları finanse etmek için para kazanması gerektiğini kabul ettiğini gösteren e-postaları yayınladı.

  • Türk Büyükelçi, Viyana'da kavgaya müdahale eden gençlere plaket verdi
    17:18 Türk Büyükelçi, Viyana'da kavgaya müdahale eden gençlere plaket verdi

    Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir parkta silah ve kesici aletlerin kullanıldığı bir kavgaya müdahil olarak, çevredeki vatandaşların zarar görmesini önleyen iki Türk gence gösterdiği medeni cesaretten ötürü plaket verdi. Büyükelçilikte düzenlenen programda, Uğur Özay ve Durmuş Ünal'a plaket takdim edildi. Büyükelçi Ceyhun, olaya kayıtsız kalmayan gençlerin zarar görmelerini önlediğini ve zanlıların yakalanmasında emniyet güçlerine yardımcı olduklarını belirtti. Özay da olaya müdahale ederek çevredeki insanların güvenliğini sağladıklarını ve polise teslim ettiklerini ifade etti.

  • Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
    16:42 Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama

    Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

  • Hindistan, Bangladeş ve BAE'ye soğan ihracatı yasağını kaldırdı
    16:34 Hindistan, Bangladeş ve BAE'ye soğan ihracatı yasağını kaldırdı

    Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştirerek Bangladeş ve BAE'ye yönelik yasak kararını kaldırdığını açıkladı. Değişiklik, dost ülkelerin talebi üzerine yapıldı. Hindistan federal hükümeti, iç piyasanın talebini karşılamak amacıyla Mart ayı sonuna kadar soğan ihracatına yasak getirmişti. Ticaret Bakanlığı, Bangladeş'e 50.000 ton, BAE'ye ise 14.400 ton soğan ihraç edilmesine izin verildi.


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
16:29 Aydın’da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı Aydın'da devrilen minibüste bulunan 28 kişi yaralandı
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 18:07:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement