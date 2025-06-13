Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu - Son Dakika
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Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

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Hindistan\'da düşen uçağın kara kutusu bulundu
13.06.2025 11:05
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Hindistan\'da düşen uçağın kara kutusu bulundu
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Hindistan'da 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği uçak faciasında gizem çözülüyor. Ekipler, düşen uçakta bulunan iki kara kutudan birine ulaştı. Ön tarafta olan diğer kara kutu ise henüz bulunamadı. Kara kutunun incelenmesi ve diğerinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Hindistan'da Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düştü. 12 yıllık "Boeing 787-8" tipi uçağın, Ahmedabad'dan yerel saatle 13.38'de 230 yolcu ve 12 mürettebatla havalandığı belirtildi. Faciada uçaktaki yolcular ve uçağın düştüğü tıp fakültesi pansiyonundaki öğrenci ile stajyer doktorların bulunduğu 300'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

BİR KARA KUTUYA ULAŞILDI

Hindustan Times'ın aktardığı bilgilere göre; kazadan birkaç saat sonra kazayı tetikleyen nedenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olarak iki kara kutudan biri bulundu. Ekipler uçağın arkasında yer alan kara kutuya ulaştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtları analiz etmek için ekipmanları toplamaya başladı. Uçağın ön kısmında yer alan ikinci kara kutu ise henüz bulunamadı. Ekiplerin diğer kara kutuyu bulmak üzere çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

HEM UÇAKTA HEM YERDE CAN KAYBI

Ahmedabad şehrindeki yetkililer, kazada can kaybının 290'ı aştığını, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdürüldüğünü açıkladı. Hindistanlı polis yetkilisi Vidhi Chaudhary, yaptığı basın açıklamasında, "Yaklaşık 294 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının içinde uçağın düştüğü binada kalan öğrenciler de bulunuyor" dedi. Günün erken saatlerinde ise Hindistan Tıp Derneği Tıp Öğrencileri Ağı'ndan Swapnil Bhalodia yaptığı açıklamada, en az 3 öğrencinin kazada hayatını kaybettiğini ve 30 öğrencinin de yaralandığını belirtmişti.

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

BİR KİŞİ MUCİZEVİ ŞEKİLDE SAĞ KURTULDU

Uçakta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Vishwash Kumar Ramesh, düşen uçakta mucizevi şekilde sağ kurtuldu. Ramesh, kazadan sonra ambulansa yürürken görüldü. Kazaya ilişkin konuşan Ramesh, "Korkmuşum. Ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her yerde enkaz döküntüleri vardı." dedi. İngiltere ve Hindistan çift vatandaşı olan Ramesh'in Hindistan ziyaretinden İngiltere'ye geri dönmek üzere uçakta olduğu ve uçağın ön ve orta kısmının arasında kalan 11A koltuğunda oturduğu belirtildi.

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE ÖDEME YAPILACAK

Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu. Paylaşımda, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verildi.

Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı bildirildi. Ayrıca uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Kolejinin inşasına da destek sağlanacağı kaydedildi. Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yaralılarla görüştü.

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Son Dakika Dünya Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu - Son Dakika

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