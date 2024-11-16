Hindistan'da Hastanede Yangın: 10 Bebek Hayatını Kaybetti

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HİNDİSTAN'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Jhansi kentinde bulunan Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi hastanesinin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 10 bebek hayatını kaybetti. Yetkililerden yapılan açıklamada, 55 bebeğin bulunduğu üniteden 44 bebeğin kurtarıldığı ifade edildi. Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, hastanedeki aileleri ziyaret ederek nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili kapsamlı soruşturma açılacağını ifade etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, yangının elektrik arızası kaynaklı olabileceği iddia edildi.