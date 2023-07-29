Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde elektrik kazası: 4 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde elektrik kazası: 4 ölü

29.07.2023 15:43

Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde yapılan yürüyüş sırasında flama direğinin elektrik kablolarına temas etmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Yedi kişi ise yaralandı. Tören sırasında flama, 11.000 voltluk elektrik tellerine temas ettiği anlar video görüntülerine yansıdı.

Hindistan'da Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin anmak için Hüseyin'in türbesinin maketini omuzlarında taşıdı.

Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde yapılan yürüyüş sırasında flama direğinin elektrik kablolarına temas etmesi sonucu dört kişi öldü

Yürüyüş sırasında flamının11.000 voltluk elektrik tellerine temas etti.

Elektrik akımına kapılan dört kişi hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı.

Bokaro ilçesi polis amiri Priyadarshi Alok'a göre, kaza cumartesi sabahı saat 6'da meydana geldi.

İslam takvimine göre şu anda Şiiler için kutsal olan Muharrem ayında, Peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin'in yedinci yüzyıldaki şehitliği anma törenleri düzenleniyor.

Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde yapılan yürüyüş sırasında flama direğinin elektrik kablolarına temas etmesi sonucu dört kişi öldü

Video görüntüleri, alay sırasında flamanın elektrik kablolarına çok yakın temas kurduğu anları görülüyor. Kalabalık kabloyayaklaştıkça, flama tehlikeli bir şekilde kabloya temas ediyor. Ardından, patlama sesi ve bağrışmalar eşliğinde flama yere düşüyor ve kameraman olay yerinden kaçıyor.

Alaydaki bir kişinin Hindi dilinde şu şekilde bağırdığı duyuluyor: "Durun, durun, durun! Sana durmamı söylememiş miydim?"

Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde yapılan yürüyüş sırasında flama direğinin elektrik kablolarına temas etmesi sonucu dört kişi öldü

Tazia, İmam Hüseyin'in türbesinin minyatür replikalarıdır. Genellikle bambudan yapılmış ve renkli kağıt ve kumaşla süslenirler.

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Son Dakika Dünya Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde elektrik kazası: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Hz. Hüseyin'i anma töreninde elektrik kazası: 4 ölü - Son Dakika
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