Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti

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Kuzeydoğu Delhi'nin Shastri Park bölgesinde trajik bir kaza yaşandı. Bir kamyon, kaldırımda uyuyan beş evsizin üzerinden geçti. Üç kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, mağdurları hemen hastaneye kaldırdı fakat üçü kurtarılamadı. İki yaralı, ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi. Polis, kapsamlı soruşturma başlattı ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışıyor. Olay, sabah 5:30 civarında gerçekleşti. Bu kaza, şehirdeki trafik güvenliği ve evsizlik sorunlarına dikkat çekti.

26.08.2024 10:26  Güncelleme: 10:36
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Kuzeydoğu Delhi'nin kalabalık Shastri Park bölgesinde korkunç bir kaza yaşandı. Bir kamyonun kaldırımda uyuyan beş evsiz kişinin üzerinden geçti.Trajik olay sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.

Olay, polisin belirttiğine göre, sabahın erken saatlerinde, saat 05:30 civarında meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, mağdurların hepsinin evsiz olduğunu ve geceyi kaldırımda geçirdiklerini doğruladı. Bu durum, şehirdeki evsizlik sorununa da dikkat çekti.

Kaza sonrası hızla harekete geçen yetkililer, mağdurları derhal Jag Pravesh Chandra Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı durumdaki diğer iki kişi ise daha kapsamlı tedavi için GTB Hastanesi'ne sevk edildi, diye ekledi yetkili.

Olayın ardından polis, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kamyon sürücüsünü yakalamak için özel ekipler oluşturuldu ve yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Aynı zamanda, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor, diye sözlerine devam etti yetkili.

Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti
Hindistan\'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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