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Hindistan'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı - Son Dakika

Hindistan'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı. Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı. Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Hindistan\'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı
18.11.2023 10:49  - Güncelleme: 10:53

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı.

Çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.

Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.

Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etti.

Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Hindistan'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmaları kesintiye uğradı - Son Dakika
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