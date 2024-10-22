Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde piknik yapan bir gruba leopar saldırdı. Olayda üç kişi yaralandı ve onlarca kişi panik yaşadı. Leoparın ilk saldırdığı kişi 23 yaşındaki Akash Kushwaha oldu. Ayrıca görev dışı bir polis memuru ve bir kadın da yaralandı. Yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında onları kışkırtmaktan kaçınılması ve güvenli mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

22.10.2024 14:55  Güncelleme: 15:02
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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, piknik yapan bir gruba leopar saldırdı. 20 Ekim tarihinde meydana gelen olayda üç kişi yaralandı, onlarca kişi ise büyük panik yaşadı.

Olayın görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 60 kişilik grubun park alanında eğlendiği sırada beklenmedik bir leopar saldırısıyla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Başlangıçta hayvana "gel, gel" diye seslenerek onu çağıran grup, leoparın ağaçların arasından aniden fırlamasıyla büyük korku yaşadı.

Leoparın ilk saldırdığı kişi, 23 yaşındaki Akash Kushwaha oldu. Times of India'nın haberine göre, saldırıda ayrıca görev dışı bir polis memuru ve bir kadın da yaralandı. İki kişinin başından ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde, yaralı kişiye yardım etmek için dört kişinin cesurca geri döndüğü anlar da yer alıyor. Yaşanan panik sırasında kaçışan diğer piknikçiler ise hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında onları kışkırtmaktan kaçınılması ve güvenli mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Son dönemde dünya genelinde benzer vahşi hayvan saldırıları da dikkat çekiyor. Japonya'da bir yunusun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Takuma Goto'nun ciddi şekilde yaralanması ve Honduras'ta bir turistin köpekbalığı saldırısına uğraması, insan-vahşi hayvan karşılaşmalarının tehlikelerini gözler önüne seriyor.

Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
Hindistan\'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı

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Son Dakika Dünya Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sedat Aslan:
    Leoparın da piknik yapma hakkı var. Doğada kasap varda Leopar mı gitmedi 9 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Hayvanın mıntıkasına girerseniz olacağı buydu 6 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ona Tanrı nızı ( İnek ) verseydiniz sizi elemezdi 5 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    hindistanda hijyene önem veren tertemiz 2 varlık biri leopar diğeride kaplan... 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    turkiyenin rakibi.. sokakta kopek olmaz 1 0 Yanıtla
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