Hindistan\'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı

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Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, piknik yapan bir gruba leopar saldırdı. 20 Ekim tarihinde meydana gelen olayda üç kişi yaralandı, onlarca kişi ise büyük panik yaşadı.

Olayın görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 60 kişilik grubun park alanında eğlendiği sırada beklenmedik bir leopar saldırısıyla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Başlangıçta hayvana "gel, gel" diye seslenerek onu çağıran grup, leoparın ağaçların arasından aniden fırlamasıyla büyük korku yaşadı.

Leoparın ilk saldırdığı kişi, 23 yaşındaki Akash Kushwaha oldu. Times of India'nın haberine göre, saldırıda ayrıca görev dışı bir polis memuru ve bir kadın da yaralandı. İki kişinin başından ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Görüntülerde, yaralı kişiye yardım etmek için dört kişinin cesurca geri döndüğü anlar da yer alıyor. Yaşanan panik sırasında kaçışan diğer piknikçiler ise hafif yaralanmalarla kurtuldu.

Yerel yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında onları kışkırtmaktan kaçınılması ve güvenli mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Son dönemde dünya genelinde benzer vahşi hayvan saldırıları da dikkat çekiyor. Japonya'da bir yunusun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Takuma Goto'nun ciddi şekilde yaralanması ve Honduras'ta bir turistin köpekbalığı saldırısına uğraması, insan-vahşi hayvan karşılaşmalarının tehlikelerini gözler önüne seriyor.