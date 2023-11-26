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Hindistan'da üniversite festivalinde izdiham: 4 ölü - Son Dakika

Hindistan'da üniversite festivalinde izdiham: 4 ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen açık hava festivalinde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 60'dan fazla kişi yaralandı.

26.11.2023 - 22:12,
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Hindistan'ın Kerala eyaletindeki müzik festivali faciaya döndü. Kochi şehrinde bulunan Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde açık havada düzenlenen müzik festivalinde yağmurun başlamasıyla sığınacak yer bulmaya çalışan Hindistanlılar izdihama yol açtı. Yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 60'dan fazla kişi yaralandı.

ÜST DÜZEY DOKTORLAR, YARALILARIN OLDUĞU HASTANELERE GÖNDERİLDİ

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, olayın ardından üniversiteye 100'den fazla ambulansın gönderildiğini ve yaralanan 5'i ağır 56 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. George, üst düzey sağlık yetkililerine tüm doktor ve sağlık çalışanlarını Kalamassery Tıp Fakültesi ile Ernakulam Genel Hastanesi'ne göndermeleri talimatını verdi. Eyaletteki özel hastanelere de hazır olmaları bildirildi.

FACİAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILACAK

Müzik festivalinde sahne alması beklenen ancak sahnesinden önce facianın yaşanmasıyla şoke olan şarkıcı Nikhita Gandhi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Hiçbir kelime bu derin acıyı anlatmaya yetmez. Dualarım öğrencilerin aileleriyle." ifadelerini kullandı. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, faciaya ilişkin soruşturma başlatılması emrini verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Hindistan'da üniversite festivalinde izdiham: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da üniversite festivalinde izdiham: 4 ölü - Son Dakika
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