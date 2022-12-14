Genetik bozukluk sebebiyle devasa boyutta ellere sahip olan Hintli çocuk, sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek isyan etti

Hindistan'da yaşayan Mohammad Kaleem, genetik bir bozuklukla dünyaya geldi. 8 yaşındayken ellerinin ilginç görüntüsü basın tarafından fotoğraflanan Kaleem, o dönem dünya genelinde gündem olmuştu.

YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde 16 yaşında olan Mohammad Kaleem'in elleri yıllar sonra yeniden görüntülendi. Çocuğun ellerinin görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmadığı, hatta vücuduna göre daha büyük kaldığı gözlendi.

EN BÜYÜK ŞİKAYETİ KÖYLÜLERİNDEN

Kaleem'in şu anda en büyük şikayeti ise köylülerinden yana. Ellerini gören kimsenin yanına yaklaşmadığını belirten Kaleem, yapılan ayrımcılık nedeniyle isyanını dilegetiriyor.