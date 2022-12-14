Hindistan'da yaşayan Mohammad Kaleem, genetik bir bozuklukla dünyaya geldi. 8 yaşındayken ellerinin ilginç görüntüsü basın tarafından fotoğraflanan Kaleem, o dönem dünya genelinde gündem olmuştu.
Şimdilerde 16 yaşında olan Mohammad Kaleem'in elleri yıllar sonra yeniden görüntülendi. Çocuğun ellerinin görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmadığı, hatta vücuduna göre daha büyük kaldığı gözlendi.
Kaleem'in şu anda en büyük şikayeti ise köylülerinden yana. Ellerini gören kimsenin yanına yaklaşmadığını belirten Kaleem, yapılan ayrımcılık nedeniyle isyanını dilegetiriyor.
Son Dakika › Dünya › Genetik bozukluk sebebiyle devasa boyutta ellere sahip olan Hintli çocuk, sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek isyan etti - Son Dakika