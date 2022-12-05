Mumbai kentinde yaşayanPinky ve Rinky adlı tek yumurta ikizleri, doğduklarından beri beraber oldukları ve ayrılamayacakları gerekçesiyle tek bir erkekle evlenmeye karar verdi. Damat adayı olarak bilgisayar mühendisi Atul Awtade'de karar kılan kız kardeşler, kısa sürede düğünlerini de yaptı.
Ancak düğün sırasında kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Konukların şaşkın bakışları arasında düğün törenine polisler tarafından baskın yapıldı. Polis ekipleri, düğün törenini yarıda keserek konukları evlerine gönderdi.
Polis tarafından çok geçmeden konuyla ilgili açıklama da yayınlandı. Polis ekipleri, Atul Awtade'nin ülke yasalarına aykırı bir şekilde iki kadınla birden evlenmeye çalıştığını belirtti. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Atul'a tepkiler yükselirken, soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'daki düğün töreni polis baskınıyla yarıda kesildi! Olayın nedenini öğrenen halk sert tepki gösterdi - Son Dakika