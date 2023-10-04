Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel: 14 ölü, 23 asker kayıp - Son Dakika

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel: 14 ölü, 23 asker kayıp

Hindistan\'ın Sikkim eyaletinde sel: 14 ölü, 23 asker kayıp
Son Güncelleme: 04.10.2023 18:17

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti, 23 asker ve 120 kişi kayboldu. Selin buzul gölünün taşması nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Bangladeş'te de sel uyarısı yapıldı. Batı Bengal eyaletinde ise 10 bin kişi tahliye edildi.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 23'ü asker 120 kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Eyalet yetkilileri, meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23'ü asker 120 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, sele ilişkin yaptığı açıklamada, 10 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve eyaletin 9 farklı bölgesinde kurulan kamplara götürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel: 14 ölü, 23 asker kayıp - Son Dakika


Son Dakika
20:52 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi Hedeflerini Açıkladı
20:31 Son Dakika: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefi imha edildi
19:51 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den sınır ötesi operasyon sinyali
19:38 Neler yapmışlar neler! Galatasaray'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki
19:33 İflas eden Ankara'daki Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek
18:49 Taraftar yolunu gözlüyordu! Şenol Güneş, yıldız futbolcu için kötü haberi verdi
18:48 Mehmet Şimşek'ten vergi indirimi isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şok yanıt: Transferde şov yapıyordunuz
18:20 MSB hava harekatının görüntülerini paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki 16 hedef böyle vurulmuş
17:49 Eleştirilerin hedefindeydi! Manchester United, Erik Ten Hag için kararını verdi
17:43 Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin mirasına konan sevgilisi ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 21:01:15. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Sikkim eyaletinde sel: 14 ölü, 23 asker kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement