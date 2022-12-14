Dünya'yı tedirgin görüntüler! İki ülkenin askerleri sınırda taşlı sopalı kavga etti

Çin ve Hindistan arasında 50 yıldır tartışmalara sebep olan Sikkim bölgesinde tansiyon yine yükseldi. Çin ordusu, sınır hattını belirten taş duvarı geçip dikenli tel çekmeye çalışmasının ardından Hint askerleri durumu fark etti, anında müdahale etti.

ÇİN ORDUSU KAÇTI

Hint askerlerinin Çin ordusuna ait askerleri taşlarla ve sopalarla kovaladı. Sopalarla yapılan çatışmanın sonucunda Çin askerleri, dikenli teli bırakıp geri çekildi. Hint askerleri kutlama yaptı. O anlar, anbean kaydedildi. Sopalı kavgada en az on Çin askeri yaralandı.

HİNDİSTAN SINIRDAKİ ÖNLEMLERİ ARTIRACAK

Hindistan tarafında ise iki asker başına aldığı darbeler sebebiyle tedaviye alındı. Çin tarafının sınırı geçerek mevcut sınır hattını değiştirmeye çalıştığını iddia eden Hindistan ordusu, sınırdaki devriyeleri ve önlemleri arttıracaklarını bildirdi.

NEDEN TAŞ VE SOPALARLA KAVGA EDİYORLAR?

İki nükleere sahip ülke arasında 1996'da yapılan antlaşma uyarınca Himalaya ve Sikkim sınırlarındaki Hint ve Çin askerleri, ateşli silah taşımıyor. Bu sebeple sınır çatışmaları, taş ve sopalarla yapılıyor.

BÖLGEDE SIK SIK BENZER OLAYLAR MEYDANA GELİYOR

Nepal ve Bhutan arasında yer alan, Çin ve Hindistan arasında dağ geçitleri ile tanınan Sikkim, 1962'deki Çin – Hindistan savaşından bu yana sık sık sınır çatışmalarına sahne oluyor. 2020'de ve 2021'de Hint ve Çin orduları, Sikkim ve Paradeş Dağları bölgelerinde taşlı sopalı kavga etmişti. Her iki taraftan da 40'tan fazla asker hayatını kaybetmişti.