Hırsızlar, saraydan 4,75 milyon sterlin değerinde altın tuvalet çaldı

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İngiltere'de Hırsızlar Blenheim Sarayı'ndan 4,75 Milyon Sterlin Değerindeki Altın Tuvaleti Çaldı

Polis, maskeli suçluların Blenheim Sarayı'ndan sabahın erken saatlerinde altın tuvaleti çalıp kaçtıkları anın görüntülerini yayınladı.

Polis, hırsızların Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'ndan 4,75 milyon sterlin değerindeki altın tuvaleti bir arabanın arkasında taşıyarak kaçırdıkları sabah baskınının CCTV görüntülerini paylaştı.

Yağmacılar, tuvaleti çalarken binada sadece beş dakika kaldılar - sanat eseri hırsızlıktan sonra hiçbir zaman bulunamadı. Tarihi malikâneye yapılan baskın, 14 Eylül 2019'un ilk saatlerinde gerçekleşti.

CCTV görüntüleri, kapüşonlu hırsızların montlarla araçtan çıktığını gösteriyor. Suç ortaklarından biri, diğerlerine balyoz ve levyeler verirken görülüyor ve ardından tuvaletin bulunduğu pencerenin yönüne doğru ilerliyor. Mahkeme, tam işlevli tuvaletin şaşırtıcı bir rakam olan 4,75 milyon sterline sigortalı olduğunu duydu.

"Amerika" adlı altın tuvalet, Sir Winston Churchill'in doğduğu Oxfordshire'daki tarihi malikâneye bir sanat eseri olarak yerleştirilmişti. İtalyan sanatçı Mazurizio Cattelan tarafından yaratılan altın tuvalet, çalındıktan sonra parçalandığı düşünülen malikânenin en büyük çekim merkeziydi.

39 yaşındaki Micheal Jones, Ocak ayında altın tuvaleti çalmaktan suçsuz olduğunu belirtti. Onunla birlikte Batı Londra'dan 36 yaşındaki Frederick Sines ve 41 yaşındaki Bora Guccuk da suçlamaları reddetti. Hepsi, suç ürünü mal transferi komplosundan bir suçlamayı reddediyor.

Pazartesi günü savcı Julian Christopher mahkemeye şunları söyledi: "Hırsızlar, açıkça, nereye gideceklerini tam olarak biliyorlardı. Tuvaletin ahşap kapısına gittiler, yanlarında balyozlar vardı."

"Tamamen monte edilmiş tuvaleti söktüler, borulardan su akarken tuvaleti çıkarıp götürdüler ve uzaklaştılar. Toplamda binada sadece beş dakika kaldılar."

Davanın savcıları, Jones'un soygundan beş gün önce Blenheim Sarayı'na yaptığı gezinin, bölgeyi incelemek ve tuvaleti çalmak için bir giriş noktası bulmak üzere "keşif" amaçlı olduğunu iddia ediyor.

Ziyaretten birkaç saat sonra Jones, James Sheen adlı bir adama WhatsApp mesajı gönderdi. Sheen daha sonra soygundaki rolünü kabul etti.