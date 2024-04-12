Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlatıldı. Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale etti.
7 Ekim'den beri Gazze'de insanlık dışı saldırıları sürdüren İsrail, bir yandan da kuzeyde Lübnan tarafından Hizbullah saldırıları ile mücadele ediyor. Şam Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırı sonrası İsrail'e misilleme yapacağını açıklayan İran'ın beklenen saldırısı nedeniyle bölgede gerilim zirveye çıkarken, Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e bir füze saldırısı başlattı.
Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. Öte Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale ederken görüntülendi.
İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.
İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
Son Dakika › Dünya › Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı - Son Dakika
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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