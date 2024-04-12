Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

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Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlatıldı. Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale etti.

12.04.2024 20:59  Güncelleme: 21:03
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Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlatıldı. Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale etti.

7 Ekim'den beri Gazze'de insanlık dışı saldırıları sürdüren İsrail, bir yandan da kuzeyde Lübnan tarafından Hizbullah saldırıları ile mücadele ediyor. Şam Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırı sonrası İsrail'e misilleme yapacağını açıklayan İran'ın beklenen saldırısı nedeniyle bölgede gerilim zirveye çıkarken, Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e bir füze saldırısı başlattı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. Öte Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale ederken görüntülendi.

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İRAN, İSRAİL'E MİSİLLEME YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

Hizbullah\'tan İsrail\'e füze saldırısı

İsrail, Lübnan, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Mustafa Hekimoglu: Iran'ın yaptığı da iş mi? Misilleme yapacaklarını önceden haber veriyorlar. Sanki "Ey İsrail, size misilleme yapacağız, tedbirimizi alın" der gibi. Böyle saçmalık olur mu? 326 13 Yanıtla Mehmet ÇAKIRALP: Herşey uluslararası hukuka uygun ya sanki … 54 2 Aa: misilleme yapacağı açıklanır Buda uluslararası hukuka uygundur.Yani hakkımı saklı tutuyorum der 41 7 Ebuturap: Trump açıklamıştı İran bize söylüyor birkaç atış yapacam ama kimsenin burnu kanamayacak Süleymaniyi öldürdüklerinde maksat halk tepkisiz kaldıklarını görmesin diye 0 0
  • Muhammed ali: Kılıcınız keskin olsun... 129 19 Yanıtla Murat Bulut: kılıç kalmadı adamlar uzaydan vuruyor sen baya geri kalmışsın 61 36 Muhammed ali: Savaşana öyle denir öküz 60 12 Murat Bulut: kendini adını diyegim o mübarek isim agzimi bozma 0 0
  • Ankara null: bu sinek gb fuzelerlemi komedi :))) 98 14 Yanıtla
  • Selami Karagülle: HEPSİ DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAKINDA ÇIKAR KOKUSU 87 8 Yanıtla
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