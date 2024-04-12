Hizbullah\'tan İsrail\'e füze saldırısı

Dünya

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlatıldı. Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale etti.

7 Ekim'den beri Gazze'de insanlık dışı saldırıları sürdüren İsrail, bir yandan da kuzeyde Lübnan tarafından Hizbullah saldırıları ile mücadele ediyor. Şam Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırı sonrası İsrail'e misilleme yapacağını açıklayan İran'ın beklenen saldırısı nedeniyle bölgede gerilim zirveye çıkarken, Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e bir füze saldırısı başlattı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

Lübnan üzerinden İsrail'in kuzeyine yarım saat içinde 40 füze fırlatıldı. Öte Güney Lübnan'da da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Hizbullah, Filistin halkına destek ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Golan tepelerindeki İsrail askeri noktalarını onlarca Katyuşa füzesiyle hedef aldığını açıkladı. İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemleri, Lübnan'dan atılan roketlere müdahale ederken görüntülendi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İRAN, İSRAİL'E MİSİLLEME YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.