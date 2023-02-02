ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "İstanbul'daki konsolosluğunuzu kapatacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "İstanbul'daki konsolosluğunuzu kapatacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi

02.02.2023 16:04

Hollanda'dan sonra bugün Almanya, İngiltere ve Fransa'nın İstanbul başkonsoloslukları güvenlik tehdidi iddiasıyla kapatmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel önemli açıklamalarda bulundu. Patel "Siz de İstanbul'daki konsolosluğunuzu kapatacak mısınız?" sorusuna "Bizim İstanbul'daki başkonsolosluğumuz açık ve hizmet vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin bakanlarının açıklamaları Türkiye'deki kendi diplomatik temsilciliklerini ilgilendiriyor" cevabını verdi.

Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilim ve aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kuran'ı Kerim yakmasından sonra bu hafta Almanya, Hollanda ve İngiltere Başkonsoloslukları olası bir terör tehdidi sebebiyle kapatıldığını duyurdu.

ABD'Lİ SÖZCÜYE BASIN TOPLANTISINDA SORULDU

Bu konu ABD'de de gündem olurken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Patel kendisine yöneltilen, "Hollanda'dan sonra bugün Almanya ve İngiltere'nin İstanbul başkonsoloslukları güvenlik tehdidiyle kapatılmıştı. ABD de en son 2 gün önce güncelleme geçmiş ve başkonsoloslukta işlemler devam etmektedir. Türk yetkililerle iletişime geçtiniz mi? Bu konuda istihbarat paylaşımı oldu mu ya da güvenlik tehdidi daha ne kadar sürecek" sorusuna yanıt verdi.

"ÜLKE DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ HER ŞEYDEN ÖNDE TUTUYORUZ"

Patel, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki bizim İstanbul'daki başkonsolosluğumuz açık ve hizmet vermeye devam ediyor. Diğer ülkelerin bakanlarının açıklamaları Türkiye'deki kendi diplomatik temsilciliklerini ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ülke dışındaki vatandaşlarının güvenliğini her şeyden önde tutar. Bu haftanın başında ve hafta sonu ABD'nin Türkiye'deki temsilcilikleri olası terör saldırılarına karşı ABD vatandaşlarını uyarmıştı" dedi.

"TÜRK YETKİLİLER KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA YAPIYOR"

Patel, İstanbul'da belli yerler konusunda uyarı yapıldığına dikkat çekerek, "Türk yetkililer konuyla ilgili soruşturma yapıyor ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için onlarla konuşmanızı tavsiye ederiz" ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU "PSİKOLOJİK HARP" DEDİ

ABD'li yetkililer Türk makamların soruşturma yaptığını açıklarken, İçişleri Bakanı Soylu bugün yaptığı açıklamayla başkonsoloslukların kapatılmasına tepki gösterdi. Soylu, "60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: Şeçimlere kadar bu böyle devam edecek!!!!!Bunu biliyoruz ama siz de şunu bilin ki asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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