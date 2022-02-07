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Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi 'yüksek riskli bölge' ilan etti, seyahat kurallarını sıkılaştırdı - Son Dakika
BBC

Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi 'yüksek riskli bölge' ilan etti, seyahat kurallarını sıkılaştırdı

07.02.2022 18:28
Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi 'yüksek riskli bölge' ilan etti, seyahat kurallarını sıkılaştırdı

Türkiye ve diğer 11 ülkeden Hollanda'ya gidenlere seyahat öncesi test ve eğer güçlendirici aşı olmamışlarsa karantina zorunluluğu geliyor.

Hollanda hükümeti, hızla artan Covid enfeksiyonları nedeniyle Türkiye de dahil, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 12 ülkeyi, ”yüksek riskli bölge” ilan etti.

Salı gününden itibaren Türkiye ve diğer 11 ülkeden Hollanda'ya gelen kişilere uygulanan seyahat kuralları sıkılaştırılacak. Yeni kurallara göre bütün yolculardan negatif test sonucu istenecek ve 3. doz takviye aşısı yaptırmayanlar zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), hükümetin bu kararına tepki gösteriyor.

Hollanda hükümetinin aldığı karar Salı gününden itibaren Türkiye'nin yanı sıra, Arnavutluk, Bolivya, Bosna-Hersek, Kosta Rika, Guyana, Lübnan, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Surinam ve Tunus’tan gelen yolcular için geçerli olacak.

Bu ülkelerden gelen ve destekleyici Covid aşısı yaptırmamış olan 13 yaşından büyük kişilere, 10 günlük zorunlu ev karantinası uygulanacak.

Yeni düzenleme ne öngörüyor?

Karantinaya alınan kişiler, Hollanda'ya vardıkları gün ile ülkede bulundukları 5. günde birer test yaptıracak. 5. gündeki testin negatif çıkması durumunda, karantina uygulaması sona erecek.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na göre, seyahat kuralları, Türkiye ve diğer 11 ülkede Covid enfeksiyonlarının hızla artması nedeniyle yeniden sıkılaştırıldı.

Sadece Hollanda'ya gelişten en az 7 gün önce destekleyici aşı yaptırmış olan yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf olacaklar.

Ancak, aşıları tamamlanmış dahi olsa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden gelen tüm yolcuların, yola çıkmadan önceki 48 saat içinde yapılmış bir negatif PCR testi ya da son 24 saat içerisinde yapılmış bir negatif hızlı test sonucu göstermeleri gerekecek.

Seyahat acentaları: Omicron karşısında eski önlemler anlamsız

"Yüksek riskli bölge" ilan edilen Türkiye ve diğer 11 ülke, yeni düzenlemeye göre turuncu renkle tanımlanan, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" ülkeler listesinde yer alıyor.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), hükümetin seyahat tavsiyesini, "modası geçmiş bir karar" diye değerlendirerek, tepki gösterdi.

ANVR Başkanı Frank Oostdam, klinik tablonun daha hafif olduğu Omicron varyantına karşı, eski önlemlerle mücadele edilmemesi gerektiğini savundu.

Neredeyse 2 yıldır Avrupa Birliği dışındaki noktalara seyahat düzenlenemediğini vurgulayan Oostdam, Dünya Sağlık Örgütü ve AB makamlarının araştırmalarına işaret ederek, "Daha az rahatsızlığa yol açan Omicron varyantı her yerde yaygın. Bu nedenle artık seyahat kısıtlamaları getirmenin bir anlamı yok" diye konuştu.

ANVR Başkanı'na göre, Hollanda'nın kararı hem iş hem de tatil amaçlı seyahat edenler için gereksiz engeller yaratıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, hükümeti seyahat tavsiyelerini gözden geçirmeye çağırıyor.

Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi 'yüksek riskli bölge' ilan etti, seyahat kurallarını sıkılaştırdı
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Son Dakika Dünya Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi 'yüksek riskli bölge' ilan etti, seyahat kurallarını sıkılaştırdı - Son Dakika Dünya

BBC

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