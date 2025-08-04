Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı

İtalya'nın Roma'nın kuzey kıyısındaki Maccarese sahilinde pazar günü meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle şemsiyeler havaya uçtu, turistler ve yerel halk eşyalarını kucaklayarak sahilden kaçmaya çalıştı.

Görgü tanıkları, hortumun plajda büyük bir kaosa yol açtığını, kumlara sabitlenmiş şemsiyelerin sökülerek gökyüzüne savrulduğunu anlattı. Bazı tatilciler şezlonglarında oturmaya devam etse de, güçlü rüzgar havluları ve eşyaları sürükleyip uçurdu. Olayda bir kadının hafif yaralandığı ve tıbbi müdahale gördüğü bildirildi.

Aynı gün öğle saatlerinde, ülkenin doğusundaki Po Deltası açıklarında dev deniz hortumları oluştu. Bir tur teknesi kaptanı, gezisini yarıda kesip bu doğa olayını görüntüledi. Emilia-Romagna Meteo tarafından paylaşılan videoda, iki deniz hortumunun şiddetli fırtına sırasında birleşip tekrar ayrıldığı görüldü.

Yetkililer, bu tür hortumların Avrupa'da her yıl yaklaşık 500 kez yaşandığını ve su üzerinde meydana gelen tornado benzeri doğa olayları olduğunu açıkladı. İtalya Meteoroloji Servisi, pazartesi günü ülkenin kuzey bölgeleri için orta şiddette hava uyarısı yayımlayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Marche ve Umbria bölgelerinde yoğun yağış ve gök gürültülü fırtınaların pazartesi sabahına kadar devam edeceği duyuruldu. Son haftalarda Avrupa genelinde aşırı hava olayları etkili olurken, Portekiz, Yunanistan ve İspanya'da yangınlar, İspanya ve İsviçre'de ise hortumlar görüldü. Geçtiğimiz hafta Majorca'da yaşanan hortumda da kum ve havluların gökyüzüne savrulduğu anlar kameralara yansımıştı.