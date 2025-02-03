Houston\'dan New York\'a Giden Uçakta Motor Yangını

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ABD'nin Houston şehrinden New York'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçağın motorunun alev alması sonucu 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi.

ABD'de Texas eyaletine bağlı Houston şehrinde bulunan George Bush Kıtalararası Havalimanı'dan New York'a kalkışa hazırlanan Airbus A319 tipi uçağın motorunun alev alması sonucu 104 yolcu ve 5 mürettebat tahliye edildi. United Hava Yolu Şirketi 'UAL.O' tarafından yapılan açıklamada, 1382 sefer sayılı uçuşun mürettebatının motorla ilgili bir uyarı göstergesi almasının ve kalkışı henüz pistteyken durdurmasının ardından kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanında dün yerel saatle 08.35'te sıralarında meydana gelen olayı soruşturacağını duyurdu.