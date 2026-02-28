HÜDA PAR'dan İran'a yönelik saldırı sonrası askeri üslerle ilgili net tavır - Son Dakika
HÜDA PAR'dan İran'a yönelik saldırı sonrası askeri üslerle ilgili net tavır

HÜDA PAR'dan İran'a yönelik saldırı sonrası askeri üslerle ilgili net tavır
28.02.2026 16:00
HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek operasyonu kınadı. Bölge devletlerine sorumluluklarını hatırlatarak uyarılarda bulunan İmir, ''Bu saldırı sürecinde, bölgedeki ABD üslerinin komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmemelidir'' dedi.

HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, ABD ve siyonist terör rejiminin bu sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İRAN'I TESLİM ALMAYA YÖNELİK BİR STRATEJİ"

ABD ve işgalci siyonist rejimin saldırılarının arka planındaki asıl niyete dikkat çeken İmir, "ABD ve siyonist terör rejiminin bu sabah dost ve kardeş ülke İran'a yönelik başlattığı saldırı, Haziran Savaşı sürecinde olduğu gibi yürütülen müzakerelerin gerçekte diplomatik çözüm arayışından ziyade askeri hazırlık için kullanılan bir taktik olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Yaşanan gelişmeler, asıl hedefin İran'ı müzakere masasında uzlaşıya zorlamak değil, tam anlamıyla teslim almaya yönelik bir strateji olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

"AMAÇ SİYONİST REJİMİN GÜVENLİĞİNİ TAHKİM ETMEKTİR"

ABD'nin Ortadoğu'daki müdahaleci politikalarının bölgeye sadece istikrarsızlık ve yıkım getirdiğini hatırlatan İmir, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: "Siyonist rejimin nükleer dokunulmazlığını koruyan ve bölge ülkelerinin savunma kapasitesinin güçlenmesini engelleyen ABD politikaları, daha önce Irak ve Afganistan örneklerinde görüldüğü üzere, 'Ortadoğu'yu istikrarsızlığa ve yıkıma sürükleyen bir yaklaşımın devamıdır. Bu müdahaleci anlayışın temel amacının bölge barışını sağlamak değil, siyonist rejimin güvenliğini tahkim etmek olduğu açıktır."

"İRAN'IN MUVAFFAK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bölgesel barış ve istikrarın sağlanabilmesi için İslam ülkelerinin İran'a yönelik dış müdahaleye karşı ortak bir tutum geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken İmir, "Gerçekleşen bu saldırıyı şiddetle kınıyor; İran halkının ve devletinin maruz kaldığı bu saldırganlığa karşı muvaffak olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan bölge ülkelerinin, ABD'nin diplomasi söyleminin gerçekte siyonist çıkarları önceleyen bir araçtan ibaret olduğunu artık açık biçimde görmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgesel barış ve istikrarın sağlanabilmesi için bölge ülkelerinin İran'a yönelik dış müdahaleye karşı ortak bir tutum geliştirmesi ve zorbalığa karşı dayanışma içinde hareket etmesi hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGEDEKİ ÜSLER KULLANDIRILMAMALIDIR"

Bölge devletlerine sorumluluklarını hatırlatarak uyarılarda bulunan İmir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu saldırı sürecinde, bölgedeki ABD üslerinin komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmemelidir. ABD ve siyonist rejime herhangi bir askeri, lojistik, istihbari veya siyasi destek sağlanmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

