Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran\'a ait İHA\'yı düşürdü
03.02.2026 20:11  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'yı düşürdü. Bununla da sınırlı kalmayan İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD petrol tankerine ağır makineli silahlarla donatılmış 6 hücum botla yaklaşıp operasyon düzenlemeye kalktı. ABD basını, Devrim Muhafızları'nın tankeri arama emri verdiği ancak tankerin hızını artırarak uzaklaştığını yazdı. Tankerin Bahreyn'deki ABD Deniz Üssü'ne gittiği öğrenildi.

İran ve ABD arasında tansiyon tavan yaptı. İki ülke arasında savaşın başlamayacağı merak edilirken, Tahran'dan çarpıcı hamleler geldi.

ABD ORDUSU, İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ

İran'a ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA), Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaştı. ABD ordusu İHA'yı anında vurarak düşürdü.

İRAN HÜCUM BOTLARI, ABD TANKERİNİ ARAMAYA KALKTI

Ayrıca ağır makineli silahlarla donatılmış 6 İran hücum botu, Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı, Danimarka sahipli M/T STENA IMPERATIVE adlı petrol tankerine yaklaştı. İran Devrim Muhafızları'nın arama emri verdiği tanker hızını artırarak uzaklaştı.

Tanker, bir ABD donanma gemisiyle buluşarak Bahreyn'e kadar eskort eşliğinde yoluna devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılan tankerin Bahreyn'deki ABD Deniz Üssü'ne gittiği öğrenildi.

"ABD, KARASULARIMIZI İHLAL ETTİ"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.

İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü "kuşatma" ve "güvenlik olayı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İRAN TABİKAT YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle bir NOTAM yayımlamış ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirilmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi, Operasyon, Tansiyon, Bahreyn, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • zühtü mert zühtü mert:
    iti iti ısırmaz 96 25 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Cidden iki taraf da birbirinden İT :) 24 2
  • kaya1985 kaya1985:
    sanmıyorum İran kesinlikle böyle bisey yapmaz yapamaz ilk hamle olarak ... 43 6 Yanıtla
    Piran Berik Piran Berik:
    Amerikan askerlerini ters kelepçeyle esir alan ülke İran'dır. Niye 2016 yılını hatırlamıyor musunuz. Amerika Ağlayarak Türkiye ye yalvardı, askerlerimizi kurtarın diye. Türkiye İran dostluk hatırına, görüşmeler sonucunda bıraktılar. Amerika yetkililerden ard arda Türkiye ye minnettarız teşekkürler mesajları paylaştılar... 5 4
  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    Yine ekonomi uçar altın şaha kalkal 28 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık yıldıray yanık:
    İnşallah herhangi bir savaş meydana gelmez, ekonomik olarak bizlerde zor duruma düşüyoruz, Bakınızki Ukrayna,Rus ya çatışması ilk patlak verdiğinde, 5 litresi 70 tl olan yağ bile birden 350 tl ye çıktı,mazot ok gibi fırladı,dolar tavan yaptı, o günden bu güne hâla kıçımızı toparlayamadık. Şimdi bunlar yüzünden dünya ayrı bir eksene girecek, 3 0 Yanıtla
  • 232379 232379:
    altının gramı şimdi 10.000 tl olur 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya ülkesinde ABD alarmı Gizli belge ortaya çıktı Asya ülkesinde ABD alarmı! Gizli belge ortaya çıktı
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı Hastanelik oldu Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı! Hastanelik oldu
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray’da bitti denilen transfer iptal Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal
Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor Şifa arayan buraya koşuyor Mezarlıkta çıkıyor, yerinde sabit durmuyor! Şifa arayan buraya koşuyor
10 dakika yetti Trabzonspor, Fethiyespor engelini ikinci yarıda aştı 10 dakika yetti! Trabzonspor, Fethiyespor engelini ikinci yarıda aştı

19:14
Kante’den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:33
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 19:45:49. #7.11#
SON DAKİKA: Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.