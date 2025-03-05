Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılıyor - Son Dakika
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Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılıyor

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılıyor

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek bir törenle gerçekleştirilecek. Proje ile Nahçıvan'ın yıllık 500 milyon metreküplük doğal gaz ihtiyacı Türkiye üzerinden sağlanacak.

05.03.2025 14:36
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Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı bugün açılıyor.

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ankara'da düzenlenecek bir törenle yapılması planlanıyor.

İki lider, projenin temelini 25 Eylül 2023'te attı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) göre Iğdır-Nahçıvan hattıyla özerk bölgenin 500 milyon metreküplük yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamı Türkiye üzerinden karşılanacak.

BOTAŞ'a göre proje yaklaşık 85 kilometre boru hattı inşasını kapsıyor.

Böylece Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Türkiye'deki Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'na bağlanacak.

Proje ile yaklaşık 500 bin kişiye ev sahipliği yapan Nahçıvan'ın enerji arzının güvence altına alınması hedefleniyor.

Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın üçüncü ortak doğal gaz projesi.

İki ülke arasında geçtiğimiz yıl kaleme alınan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması" 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile mevcut boru hatlarının kapsamı genişletilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedariğinin artırılması ve enerji konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Nahçıvan nerede?

Nahçıvan, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakıldı.

Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesi ise Ermenistan'a bırakıldı. Böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle kara bağlantısı kesildi.

Türkiye 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı bir anlaşmayla Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü oldu.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılıyor - Son Dakika

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