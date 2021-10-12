İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

Geçtiğimiz pazar günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidar partisinin kuruluşunu kutlamak için bir etkinliğe katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kim, bu kez de kılık kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti.

SANDALETLERİ OLAY OLDU

Saçlarını geriye doğru taradığı gözlenen Kuzey Kore lideri, bordo kravatla tamamladığı takım elbisesinin altına çorap ve sandalet giydi. Kim'in ayakkabı seçimi dünyada manşetlere taşındı.

''SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR OLABİLİR''

NK News muhabiri Colin Zwirko, Kim'in böyle bir etkinlikte neden sandalet giydiğini ise bir süredir dilen dile dolaşan sağlık sorunları ile açıkladı. Zwirko, "Sebep ne olursa olsun, Kim son zamanlarda sağlığını ve rahatını korumak için adımlar atıyor gibi görünüyor. Mayıs ayında kısa sürede önemli miktarda kilo verdi ve Eylül ayında, uzun konuşmalar sırasında yastıklı minderlerin üzerine oturdu. Devam eden sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

"HALKIN YANINDAYIM" MESAJI VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan Kuzey Kore'de halk bir süredir yiyecek, giyecek ve barınma sorunu yaşıyor. Bazı isimler Kuzey Kore liderinin zayıflamasını, ülkedeki gıda sorununa yormuştu. Hatta Kim'in etkinlikte sandalet giyerek giyecek kıtlığına gönderme yaptığı, "Halkın yanındayım'' mesajını verdiği iddia edildi.