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İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu - Son Dakika

İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

12.10.2021 11:15
İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

İktidar partisinin yıl dönümünü kutlamak için yetkililerle bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, giydiği sandalet ve çorapla dikkat çekti. Kuzey Kore liderinin bu görüntüsü "Devam eden sağlık sorunlarıyla uğraşıyor" olabilir yorumlarına sebep oldu.

Geçtiğimiz pazar günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidar partisinin kuruluşunu kutlamak için bir etkinliğe katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kim, bu kez de kılık kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti.

SANDALETLERİ OLAY OLDU

Saçlarını geriye doğru taradığı gözlenen Kuzey Kore lideri, bordo kravatla tamamladığı takım elbisesinin altına çorap ve sandalet giydi. Kim'in ayakkabı seçimi dünyada manşetlere taşındı.

Kuzey Kore'de iktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

''SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR OLABİLİR''

NK News muhabiri Colin Zwirko, Kim'in böyle bir etkinlikte neden sandalet giydiğini ise bir süredir dilen dile dolaşan sağlık sorunları ile açıkladı. Zwirko, "Sebep ne olursa olsun, Kim son zamanlarda sağlığını ve rahatını korumak için adımlar atıyor gibi görünüyor. Mayıs ayında kısa sürede önemli miktarda kilo verdi ve Eylül ayında, uzun konuşmalar sırasında yastıklı minderlerin üzerine oturdu. Devam eden sağlık sorunlarıyla uğraşıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'de iktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

"HALKIN YANINDAYIM" MESAJI VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan Kuzey Kore'de halk bir süredir yiyecek, giyecek ve barınma sorunu yaşıyor. Bazı isimler Kuzey Kore liderinin zayıflamasını, ülkedeki gıda sorununa yormuştu. Hatta Kim'in etkinlikte sandalet giyerek giyecek kıtlığına gönderme yaptığı, "Halkın yanındayım'' mesajını verdiği iddia edildi.

İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu

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Son Dakika Dünya İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu - Son Dakika
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