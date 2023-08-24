İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' İfadelerini Kullandı - Son Dakika

İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' İfadelerini Kullandı

İngiliz Medyası Putin için \'Suskun Katil\' İfadelerini Kullandı
Son Güncelleme: 24.08.2023 15:23

Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin'ın hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Vladimir Putin, konuşmaması nedeniyle İngiliz Medyası tarafından 'Suskun Katil' olarak adlandırıldı. Rusya başkanı, BRICS zirvesinde yaptığı konuşmada, Güney Afrika başkanı Cyril Ramaphosa'yı tebrik etmekle yetindi. Uçak kazasıyla ilgili olarak ise Rus medya kuruluşu rucriminal.info, uçağın bombalı saldırının hedefi olabileceği spekülasyonunu güçlendiren teknik incelemelerin geciktiği iddiasını ortaya attı. İngiltere istihbarat kaynakları ise Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin uçak kazasının arkasında olabileceği şüphesi taşıdıklarını belirtti.

Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin'inhayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Vladimir Putin, bugün yaptığı konuşmada kaza ile konuşmamasından sonra İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' ifadelerini kullandı. Rusya başkanı, bu haftaki BRICS zirvesinde dünya liderlerine yaptığı konuşmada, bu yılın altı ülkesinin - İran ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere - gelecek yıl ekonomik ittifaka katılacağını duyuran Güney Afrika başkanı Cyril Ramaphosa'yı tebrik etmekle yetindi.

İngiliz medyası bugün yaptığı konuşmada Wagner liderinin öldüğü kaza hakkında konuşmayan Putin için 'Sessiz Katil' ifadelerini kullandı

Bu konuşma, Kremlin liderinin önceki gece, Prigozhin'in uçak kazası haberi günün erken saatlerinde duyurulmasına rağmen, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Kursk Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümünü kutlayan bir konserde alkış topladığı saatlerden hemen sonra geldi.

Bir klipte, despot liderin, 'seninle beraberiz, seni seviyoruz' diye bağıran coşkulu bir kalabalığı selamladığı anlar görüldü. Ardından pembe bir ceket giyen bir kadının yüzüne coşkulu bir öpücük kondurarak, 'Vladimir Vladimiroviç [Putin], favorim' dediği duyuldu.

Öte yandan, Moskova'nın elitinin yolsuzluk ve dolandırıcılık taktiklerini ifşa etmeyi amaçlayan bir site olan rucriminal.info adlı Rus medya kuruluşu, Prigozhin'in uçağının kalkmadan önce 'teknik incelemeler' için geciktiğini iddia etti ve bu durum uçağın bombalı saldırının hedefi olabileceği spekülasyonunu güçlendirdi.

İngiliz medyası bugün yaptığı konuşmada Wagner liderinin öldüğü kaza hakkında konuşmayan Putin için 'Sessiz Katil' ifadelerini kullandı

Site, Prigozhin'in uçağında görevli bir hostes olan Kristina Raspopova'nın, ailesine uçuşun teknik sorunlar nedeniyle geciktiğini ve ekip tarafından açıklanmayan onarımların yapıldığını söylediği iddiasını ortaya attı.

İngiltere istihbarat kaynakları, bugün BBC'ye, Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin uçak kazasının arkasında olabileceği şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' İfadelerini Kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' İfadelerini Kullandı - Son Dakika
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