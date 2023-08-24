İngiliz Medyası Putin için \'Suskun Katil\' İfadelerini Kullandı

Wagner Grubu lideri Yevgeny Prigozhin'inhayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Vladimir Putin, bugün yaptığı konuşmada kaza ile konuşmamasından sonra İngiliz Medyası Putin için 'Suskun Katil' ifadelerini kullandı. Rusya başkanı, bu haftaki BRICS zirvesinde dünya liderlerine yaptığı konuşmada, bu yılın altı ülkesinin - İran ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere - gelecek yıl ekonomik ittifaka katılacağını duyuran Güney Afrika başkanı Cyril Ramaphosa'yı tebrik etmekle yetindi.

Bu konuşma, Kremlin liderinin önceki gece, Prigozhin'in uçak kazası haberi günün erken saatlerinde duyurulmasına rağmen, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Kursk Muharebesi zaferinin 80. yıl dönümünü kutlayan bir konserde alkış topladığı saatlerden hemen sonra geldi.

Bir klipte, despot liderin, 'seninle beraberiz, seni seviyoruz' diye bağıran coşkulu bir kalabalığı selamladığı anlar görüldü. Ardından pembe bir ceket giyen bir kadının yüzüne coşkulu bir öpücük kondurarak, 'Vladimir Vladimiroviç [Putin], favorim' dediği duyuldu.

Öte yandan, Moskova'nın elitinin yolsuzluk ve dolandırıcılık taktiklerini ifşa etmeyi amaçlayan bir site olan rucriminal.info adlı Rus medya kuruluşu, Prigozhin'in uçağının kalkmadan önce 'teknik incelemeler' için geciktiğini iddia etti ve bu durum uçağın bombalı saldırının hedefi olabileceği spekülasyonunu güçlendirdi.

Site, Prigozhin'in uçağında görevli bir hostes olan Kristina Raspopova'nın, ailesine uçuşun teknik sorunlar nedeniyle geciktiğini ve ekip tarafından açıklanmayan onarımların yapıldığını söylediği iddiasını ortaya attı.

İngiltere istihbarat kaynakları, bugün BBC'ye, Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin uçak kazasının arkasında olabileceği şüphesi taşıdıklarını söyledi.