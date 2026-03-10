Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor - Son Dakika
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump\'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor
10.03.2026 14:10
ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri üs kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada resti çektiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İngiltere, HMS Dragon'un ardından RFA Lyme Bay gemisini de Akdeniz'e göndermeye hazırlandıklarını açıkladı.

İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de yürütülebilecek deniz görevleri için ikinci bir gemiyi hazırladığı açıklandı. İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), daha önce konuşlandırılması planlanan HMS Dragon'un ardından RFA Lyme Bay gemisinin de görev için hazırlandığını duyurdu.

YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYESİNE GETİRİLİYOR

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada kararın ihtiyatlı planlama kapsamında alındığını belirterek, "İhtiyatlı planlama kapsamında, ihtiyaç duyulması halinde Doğu Akdeniz'deki deniz görevlerine destek vermek amacıyla RFA Lyme Bay'i yüksek hazırlık seviyesine getirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Daha önce konuşlandırılacağı duyurulan HMS Dragon'un, İngiliz donanmasının gelişmiş hava savunma kabiliyetine sahip Type 45 sınıfı destroyerlerinden biri olduğu biliniyor.

ÇIKARMA GEMİSİ

Göreve hazırlanılan RFA Lyme Bay ise çıkarma gemisi olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda havacılık platformu olarak kullanılabilen gemi helikopter operasyonlarına destek sağlayabiliyor ve bünyesinde tıbbi tesisler barındırıyor. Lyme Bay gemisi geçmişte özellikle insani yardım ve afet müdahale operasyonlarında aktif şekilde görev aldı.

TRUMP-STARMER GERGİNLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında İran savaşı sırasında askeri destek meselesi nedeniyle tartışma yaşanmıştı. ABD, İran'a yönelik operasyonlar için İngiliz askeri üslerini kullanmak istemişti. Ancak İngiltere başlangıçta bu talebe hemen onay vermemişti. Starmer hükümeti, olası saldırıların uluslararası hukuka uygunluğu ve İngiltere'nin ulusal çıkarları konusunda çekinceler olduğunu belirtmişti.

TRUMP RESTİ ÇEKTİ

Donald Trump, İngiltere'nin gecikmeli yanıt vermesini sert sözlerle eleştirmişti. Trump, Starmer'ın ABD'nin İran operasyonuna yeterince destek vermediğini savundu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "eskisi gibi olmadığını" söylemişti. Trump ayrıca İngiltere'nin askeri üsleri kullanma iznini vermesinin "çok uzun sürdüğünü" ifade ederek Londra yönetimine tepki göstermişti.

STARMER'DAN YANIT GECİKMEDİ

Keir Starmer ise İngiltere'nin kararlarını ulusal çıkarlar ve hukuki çerçeveye göre aldığını vurgulamıştı. Starmer, hükümetinin "gökyüzünden rejim değişikliğine inanmadığını" söyleyerek İran'a yönelik saldırılarda doğrudan rol almak istemediklerini belirtmişti.

İngiltere daha sonra sınırlı ve savunma amaçlı operasyonlar için ABD'nin bazı askeri tesisleri kullanmasına izin vermişti. Ancak yaşanan tartışma, Washington ile Londra arasında İran politikası konusunda ciddi görüş ayrılığı olduğunu ortaya koymuştu.

14:14
