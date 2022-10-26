İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesi belli oldu! Tartışmalı isimler, yeniden göreve getirildi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesi belli oldu! Tartışmalı isimler, yeniden göreve getirildi

26.10.2022 10:47

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesi belli oldu. Sunak'ın kabinesinde eski Başbakan Boris Johnson döneminde eleştirilerin odağı olan Domınıc Raab, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olurken, Liz Truss hükümetinde yanlışlıkla kendi hesabından mail atmasıyla gündem olan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı yeniden İçişleri Bakanı olarak atadı.

İngiltere'de eski başbakan Liz Truss'un istifasından sonra göreve gelen Rishi Sunak'ın, dün Kral Charles'tan yeni hükümeti kurma görevi almasından sonra kabinesini belirledi. Yeni başbakanın kabinesinde dikkat çeken isimler var.

JOHNSON DÖNEMİNİN EN TARTIŞILAN İSMİ YENİDEN BAKAN

Rishi Sunak, eski Başbakan Boris Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ı yeniden Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atadı. Johnson döneminin en tartışılan bakanlarından olan Rabb için İngiliz The Daily Star gazetesi, "Rishi Sunak dün Beyinsiz Adam'ı başbakan yardımcısı yaptı" dedi.

Rishi Sunak'ın kabinesi belli oldu! Johnson döneminden bu yana tepki çeken isimlerin hepsi bakan oldu

GEÇEN HAFTA İSTİFA EDEN İSİM YENİDEN BAKAN

Truss döneminde İçişleri Bakanı olarak atanan ancak geçen hafta kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından çarşamba günü istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman ise yeniden İçişleri Bakanı olarak atandı.

Rishi Sunak'ın kabinesi belli oldu! Johnson döneminden bu yana tepki çeken isimlerin hepsi bakan oldu

BAZI BAKANLARIN GÖREVİ DEĞİŞMEDİ

Eski Başbakan Truss dönemindeki Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton, Kültür Bakanı Nichelle Donelan, Uluslararası Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, İskoçya Bakanı Alister Jack, Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord True'nun görevlerinde değişiklik yapılmadı.

Kabinenin geri kalanı da şu şekilde;

Oliver Dowden Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı, Simon Hart Hazine Müşteşarı, Mark Harper Ulaştırma Bakanı, Therese Coffey Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı, Gillian Keegan Eğitim Bakanı, Mel Stride Çalışma ve Emeklilik Bakanı, David TC Davies Galler Bakanı, Michael Gove İskan Bakanı, Grant Shapps İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı, Victoria Prentis İngiltere Başsavcısı oldu.

KABİNE TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Rishi Sunak başbakan olduktan sonra ilk konuşmasında güven mesajı verirken, tartışılan isimleri tekrar bakanlığa getirmesi kamuoyunu şaşırttı. Sunak'ın bu isimlerle neler yapacağı veya başbakanlıkta ne kadar kalacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

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