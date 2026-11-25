İngiltere, mülteci statüsü tanıdığı ve cinsel saldırıdan hüküm giymiş Sri Lankalı bir adamı, hiçbir bağı bulunmayan Afrika ülkesi Esvatini'ye zorla yerleştirdi. İki hükümet arasındaki anlaşma taslağına ulaşan BBC'nin haberine göre, düzenleme ne İngiliz parlamentosuna ne de Esvatini halkına duyuruldu.

35 yaşındaki Kishanth Peramalya ağır ruhsal sorunlar yaşıyordu ve daha önce intihar girişimleri olmuştu. Esvatini'ye gelişinden aylar sonra, 13 Eylül'de yaşamına son verdi. O sırada iki hükümet, Peramalya'nın ülkede kalıcı olarak yaşaması için anlaşmayı tamamlamak üzereydi. Taslağa göre İngiltere barınma, sağlık ve diğer destek giderlerini üç yıla kadar karşılamayı üstleniyordu. Göç uzmanları, bunun İngiltere'nin bir mülteciyi zorla ve kalıcı olarak yurt dışına yerleştirdiği bilinen ilk örnek olduğunu söylüyor.

20'DEN FAZLA ÜLKE KABUL ETMEDİ

Kraliyet Donanması 2021'de, Hindistan'dan Kanada'ya gitmeye çalışan onlarca Sri Lankalı sığınmacıyla birlikte Peramalya'yı Hint Okyanusu'nda kurtardı. Grup, İngiltere ve ABD'nin askeri üs olarak kullandığı Diego Garcia adasındaki kampta üç yıl tutuldu; bir mahkeme sonradan bu alıkoymayı hukuka aykırı buldu. Ada yönetimi, Sri Lanka'ya güvenle dönemeyecekleri gerekçesiyle gruba mülteci koruması tanıdı.

Gençliğinde Sri Lanka ordusundan görevlilerin işkence ve cinsel istismarına uğrayan Peramalya'ya travma sonrası stres bozukluğu tanısı konmuştu. Mahkeme belgelerine göre adada ruh sağlığı kötüleşti; iki intihar girişimi sırasında saldırı ve kundaklama suçlarını işledi, 24 hafta cezaevinde kaldı. Ayrıca dört ayrı cinsel saldırıdan hüküm giydi ve ertelenmiş hapis cezası aldı. Aralık 2024'te gruptakilerin çoğu İngiltere'ye alındı, bakanlar ise suçları nedeniyle onu kabul etmedi. İngiltere 20'den fazla ülkeye başvurdu, hiçbiriyle anlaşamadı.

KIZ KARDEŞİ: GÜNDE 4 KEZ ARIYORDU

ABD'nin şubat ayında adadaki üssü İran'la savaşında kullanmaya başlamasının ardından Peramalya, mart sonunda önce 30 günlüğüne Maldivler'e, oradan da eski adı Svaziland olan Esvatini'ye gönderildi. Ailesi, başta tek başına ıssız bir konukevine yerleştirildiğini anlattı. Hindistan'dan konuşan kız kardeşi, "Kardeşim oraya gitmeyi hiç istemedi. Orada yalnız kalmayı kaldıramadı, çok yalnızdı" dedi; ağabeyinin kendisini günde dört kez aradığını söyledi. Aile, kalıcı yerleştirme planından da cinsel suçlardan da haberdar olmadığını belirtti.

AFRİKA DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜYOR

Esvatini daha önce ABD'nin sınır dışı ettiği kişileri de kabul etmişti; Trump yönetimi 2025'te 160 kişiye kadar göçmeni alması için ülkeye 5,1 milyon dolar ödedi. ABD anlaşmasına dava açan Güney Afrika Dava Merkezi'nden Melusi Simelane, "Afrika, dünyanın çözülmemiş sorunlarının çöplüğüne dönüyor" dedi. Kadın hakları savunucusu Zakithi Sibandze ise "Onu Afrika'ya göndermenin uygun olduğunu neden düşündüler?" diye sordu.

İngiliz hükümeti yerleştirmenin koşullarına ilişkin soruları yanıtlamadı; bir sözcü, önceliğin İngiliz halkının güvenliği olduğunu ve ağır suç işlemiş yabancıların ülkeye girmesinin engelleneceğini söyledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ölümden "derin üzüntü" duyduğunu, üçüncü ülkelere gönderilen mültecilerin korunması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: BBC