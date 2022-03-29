İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi

29.03.2022 13:17
İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi

İngiltere'de pandemi dolayısıyla uygulanan kapanma önlemlerine rağmen başbakanlıkta partiler düzenlenmesi büyük tepki çekmişti.

İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili olarak ilk aşamada 20 kişiye para cezası kesilecek.

Ancak bu kişiler arasında Başbakan Boris Johnson'un bulunup bulunmadığı henüz belli değil.

Polis yetkilileri, ceza kesilenlerin kimliklerini ve para cezalarının hangi etkinliklerle ilgili olduğunu açıklamayacak.

Ancak Başbakanlık, Johnson'un ceza alması halinde bunu açıklayacağını bildirdi.

Ceza bildirimleri, para cezalarından sorumlu olan ACRO Adli Sicil Dairesine iletilecek.

Ceza verilenlerin parayı ödemek veya itiraz etmek için 28 gün süresi var.

İtiraz yoluna giderlerse, polis konuyu tekrar gözden geçirecek ve cezayı geri çekmek ya da konuyu mahkemeye götürmek arasında bir tercih yapacak.

Londra Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi için elinden geleni yaptığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında bazı konular hakkındaki değerlendirmelerin tamamlandığı, ancak soruşturulacak daha bir çok konu olduğu vurgulandı ve ACRO'ya yapılacak ceza bildirimlerinin sayısının artabileceği belirtildi.

En az 3'üne Johnson'ın da katıldığı 12 etkinlik soruşturuluyor

Polis, koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceği 12 ayrı etkinliği soruşturuyor.

Bunlardan en az üçüne Başbakan Boris Johnson'un da katıldığı biliniyor.

Soruşturma çerçevesinde, katılımcıları belirlemek için 100'den fazla kişiye anket gönderildi.

Kısıtlamalar sürerken yapılan partiler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş ve kendi partisinden bazı milletvekilleri Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Ancak bu milletvekillerinin bir kısmı Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bu taleplerini geri çekti.

Diğerleri ise atacakları adımları belirlemek için polis soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler.

Başbakan Johnson daha önceki açıklamalarında kurallara uyulduğunda ısrar etmişti.

Johnson 2020'nin Mayıs ayında Başbakanlık konutu bahçesindeki içkili partiye katıldığı için özür diledi, ancak bunun bir çalışma etkinliği olduğuna inandığını söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lider yardımcısı Angela Rayner, "İki ay polisi meşgul eden 12 parti soruşturulduktan ve yüzden fazla kişi sorgulandıktan sonra Başbakanlığın yasaları ihlal etmekten suçlu olduğu ortaya çıktı" dedi.

Rayner, "İngiliz halkına aylarca yalan söyleyen Johnson istifa etmeli" diye konuştu.

İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi
YORUMLAR
500
İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti İngiliz polisi, Başbakanlık'ta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal edenlere para cezası kesti

Para Cezası, Koronavirüs, England, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:47:22. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta düzenlenen partilere para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement