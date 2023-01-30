Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın polisConstable Caitlin Howarth, evli amiri ile ilişkisi yaşadığı gerekçesi ile görevden uzaklaştırıldı.

Hakkındaki soruşturma devam ederken, cezaevinde bulunan büyük bir uyuşturucu çetesinin patronu ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan kadın polisikinci bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra sosyal medyada aşırı açık fotoğraflar paylaşan Howarth'ınilişki yaşadığı 21 yaşındaki amiri de görevden uzaklaştırıldı.

İlişki hakkında açıklamada bulunan emniyet sözcüsü, Howarth ve evli olan amiri arasındaki ilişkiyi öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Howarth'ın cezaevinde bulunan bir uyuşturucu çete lideri ile ilişkisi ortaya çıktığını söyleyen sözcü, bu soruşturma Howarth'ın ifadesinin en yakın zamanda alınacağını söyledi.