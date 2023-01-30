Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı

30.01.2023 14:32
Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı

İngiltere'de evli amiri ile ilişkisi yaşadığı ortaya çıkan 21 yaşındaki kadın polis görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın polisConstable Caitlin Howarth, evli amiri ile ilişkisi yaşadığı gerekçesi ile görevden uzaklaştırıldı.

Hakkındaki soruşturma devam ederken, cezaevinde bulunan büyük bir uyuşturucu çetesinin patronu ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan kadın polisikinci bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra sosyal medyada aşırı açık fotoğraflar paylaşan Howarth'ınilişki yaşadığı 21 yaşındaki amiri de görevden uzaklaştırıldı.

İlişki hakkında açıklamada bulunan emniyet sözcüsü, Howarth ve evli olan amiri arasındaki ilişkiyi öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Howarth'ın cezaevinde bulunan bir uyuşturucu çete lideri ile ilişkisi ortaya çıktığını söyleyen sözcü, bu soruşturma Howarth'ın ifadesinin en yakın zamanda alınacağını söyledi.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı - Son Dakika


Son Dakika
14:19 Mahir Günşıray'dan Netflix'in kadrosunda yer aldığı Şahmaran paylaşımına tepki: 3 kişilik dizi yapmışsınız
14:09 HDP'li Demirtaş'tan Mansur Yavaş'ın adaylığına ılımlı yaklaşım
14:03 HDP'li Demirtaş, adaylık için Mansur Yavaş'a kapıyı araladı
13:43 15 yaşındaki çırağı öldüresiye döven adama 9 ay hapis cezası verildi
14:02 Bir ay önce annesini kaybeden Yılmaz Morgül, apar topar hastaneye kaldırıldı
13:56 Annesinin ani ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, hastanelik oldu
13:55 EYT düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'te! 10 gün detayı ön plana çıktı
13:49 Meclis'e sunulan EYT taslak metninde dikkat çeken 10 gün detayı
13:46 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklanırken, Gültekin Uysal'ın uyukladığı anlar kameralara takıldı
13:40 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni açıklandığı sırada Gültekin Uysal uyuyakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 14:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yasak aşk skandalı 21 yaşındaki kadın polisin başını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement