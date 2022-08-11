Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı

İngiltere'nin Manchester kentinde duyanların inanmakta zorluk çektiği bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir genç, araba hırsızlığı ve benzin istasyonundan yakıt çalma suçlarından aranıyordu.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan inceleme sonucu bir adrese baskın düzenleyen İngiliz polisi, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polislerden biri, evde bulunan büyük bir oyuncak ayının 'nefes aldığını' fark etti. Ayıyı inceleyen polisler içine gizlenen genci buldular.

AYIYI YIRTIP İÇİNE GİRMİŞ

Gencin oyuncak ayıyı yırttığı ve fark edilmemek için bir şekilde kendini astarın içine sıkıştırmayı başardığı belirtildi. Tutuklanan genç, dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.