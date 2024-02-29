İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı kanser nedeniyle ölümünü Linkedin'de duyurdu - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı kanser nedeniyle ölümünü Linkedin'de duyurdu

İngiltere\'de yaşayan insan kaynakları uzmanı kanser nedeniyle ölümünü Linkedin\'de duyurdu

Leeds şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Daniella Thackray, nadir bir safra yolu kanseri olan kolanjiyokarsinomdan muzdarip olduğunu belirterek nişanlısına yazdığı bir mesajla kanser nedeniyle ölümünü duyurdu. Thackray, mesajında hayatın tadını çıkarmayı seçtiğini ve sevdiklerine veda ettiğini belirtti. Kolanjiyokarsinom dünya genelinde nadir görülen bir kanser türüdür ve belirtileri arasında sarılık, kaşıntı ve kilo kaybı bulunur.

29.02.2024 11:36
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İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan İnsan Kaynakları uzmanı, nadir bir safra yolu kanseri türü olan kolanjiyokarsinomdan muzdarip olduğunu belirterek nişanlısına "hayatın tadını çıkar" diye yazdığı bir mesajla kanser nedeniyle ölümünü Linkedin'de duyurdu.

25 yaşındaki Daniella Thackray sevdiklerine veda etmek için yazdığı mesajda şunları yazdı: "Eğer bunu okuyorsanız, bilin ki kanserle olan savaşımı kaybettim ve ailem benim adıma son mesajımı yayımlıyor" diye başladı. "Bununla birlikte, başımıza gelenleri kontrol edemesek de vereceğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Bu kadar yıkılmış olmama rağmen yavaş yavaş kaybettiğim hayatımın yasını tutmamayı, bunun yerine kalan her anın tadını çıkarmayı seçtim" diye yazdı.

Genç kadın, "Hayatımı SEVİYORDUM" diyerek, beğeni ve yorum rekoru kıran gönderisinde, "Başardığım her şey istediğim şeylerdi. İşimi, nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı ve köpeğimi, satın alacağımız evi ve kendimiz için birlikte kurduğumuz geleceği seviyordum" dedi. Gönderiye, köpeği (tüylü bebeği) Leo'yla bir plajda çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf eşlik ediyordu. Leo'ya "en karanlık günlerini aydınlatmasını" sağladığı için teşekkür etti.

Thackray, yaklaşık yedi ay önce, karaciğer rezeksiyonu ve safra kesesi ameliyatından sonra kanser hakkında ilk kez paylaşımda bulunmuştu. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, kolanjiyokarsinom dünya genelinde "ortalama olarak, 100 bin kişide yaklaşık altı kişiyi etkileyen" nadir bir safra yolu kanseri türüdür. Başlangıçta çoğu kişide herhangi bir belirti görülmezken, tümör büyüdükçe belirtiler arasında sarılık, kaşıntı ve istem dışı kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir.

İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı, ölümünü Linkendin'de duyurdu
İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı, ölümünü Linkendin'de duyurdu
İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı, ölümünü Linkendin'de duyurdu
İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı, ölümünü Linkendin'de duyurdu

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de yaşayan insan kaynakları uzmanı kanser nedeniyle ölümünü Linkedin'de duyurdu - Son Dakika

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