İngiltere\'de Yerel Seçimlerde Muhafazakar Parti Kayıplar Yaşıyor, İşçi Partisi Önde Gidiyor

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İngiltere'de yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti ağır kayıplar yaşarken, ana muhalefet İşçi Partisi yarışı önde götürüyor. Yerel seçim sonuçları yaklaşan genel seçimler için de önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Rishi Sunak, genel seçimler öncesi bu son büyük kamuoyu sınavında bir dizi yenilgiye uğramış görünüyor.

Perşembe günü yapılan yerel seçimlere ek olarak Blackpool kentindeki milletvekilliği ara seçiminde de sandalyeyi İşçi Partisi'ne kaptırdı.

Burada Muhafazakar Parti 2019'daki seçime kıyasla yüzde 32 oy kaybına uğrarken, İşçi Partisi adayı Chris Webb yüzde 59'a yakın oy oranıyla milletvekilliğini kazandı.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, buradaki kazanımı "gecenin en önemli sonucu" olarak tanımladı.

Starmer, Blackpool'daki farklı sonuçla seçmenlerin Rishi Sunak'a "değişim istiyoruz mesajı" gönderdiğini söyledi.

Starmer, "Bu sadece küçük bir mesaj değil, bu sadece bir mırıltı değil, bu Blackpool'dan gelen bir haykırış, değişim istiyoruz haykırışı. Ve Blackpool tüm ülke adına konuşuyor, artık yeter diyor" ifadesini kullandı.

Öğle saatlerinde konuşan Sunak, sonuçların hala gelmeye devam ettiğini belirtti, ancak "hayal kırıklığı" yarattığını kabul etti ve "Bu ülkenin insanları için sonuç üretmeye odaklanmış durumdayım" dedi.

Sunak seçim sonuçları açısından Perşembe günü kötü bir geceye hazırlanıyordu ancak önemli belediyelerin kaybedilmesi ve Blackpool'da İşçi Partisi'ne büyük oranda oy kaymasının liderliği üzerinde yeni bir baskı yaratacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Yapılan kamuoyu yoklamalarında uzun bir süredir Muhafazakar Parti büyük oranda oy kaybetmiş görünüyordu. Bu yıl yapılacak genel seçimleri de İşçi Partisi'nin kazanması bekleniyor.

Perşembe günü yapılan yerel seçimlerde İngiltere çapındaki 107 belediyede dört yıllığına belediye meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıldı.

Belediyelerin üçte birinden biraz fazlasında sonuçlar belli olurken, diğerlerinde sayımlar devam ediyor. İşçi Partisi yarışı önde götürüyor.

Şimdiye dek açıklanan sonuçlara göre İşçi Partisi belediye meclis üyelik sayısını 60 artırırken, Muhafazakar Parti 150 sandalye kaybetmiş görünüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın büyükşehir belediye başkanlığının yanı sıra 10 belediyede de belediye başkanlığı seçimleri yapıldı.

Londra Belediye Başkanlığı görevini son iki dönemdir yürüten Sadık Khan üçüncü dönem için de İşçi Partisi'nin adayı oldu ve Muhafazakar Parti adayı Susan Hall dahil 12 adaya karşı yarıştı.

Bunların sonuçlarının Cumartesi günü netleşmesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin oy kaybettiği bölgelerde 'Gazze etkisi'

Ancak İşçi Partisi de özellikle Müslüman seçmenin yoğun olduğu yerlerde kayıplar yaşamış görünüyor.

Parti yönetiminin Gazze savaşı konusundaki açıklamaları, İşçi Partisi'nin başta Müslüman seçmeni arasında olmak üzere bazı kesimlerde tepkiye neden olmuştu.

Nüfusunun yüzde 10'u Müslüman olan bölgelerde İşçi Partisi geçen yıla göre yüzde 8 oy kaybına uğradı.

Bu yılın başlarında iki meclis üyesinin Gazze nedeniyle partiden ayrıldığı Greater Manchester'daki Oldham belediyesinde kontrolünü kaybetti.

Ulusal kampanya koordinatörü Pat McFadden Gazze'nin bu sonuçta etkili olduğunu kabul etti.