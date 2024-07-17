İngiltere'deki Mülteci Çocuklar İnsan Ticareti ve Sömürü Riski Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İngiltere'deki Mülteci Çocuklar İnsan Ticareti ve Sömürü Riski Altında

İngiltere\'deki Mülteci Çocuklar İnsan Ticareti ve Sömürü Riski Altında

İngiltere'de yapılan bir araştırma, ailesi olmadan ülkeye gelen mülteci çocukların İçişleri Bakanlığı tarafından yerleştirildikleri otellerden kaybolduğunu ortaya koydu. Araştırma, kaybolan çocukların insan ticareti ve sömürü riski altında olduğunu vurguladı. Ecpat UK adlı sivil toplum kuruluşu, İçişleri Bakanlığı'na ait mülteci otellerinin kapatılması üzerine 440 çocuğun kaybolduğunu belirtti. Rapor, bu çocukların insan tacirleri için kolay bir hedef haline geldiğini gösterdi. Üç insan ticareti vakası da doğrulandı ve detaylı bir araştırma talep edildi.

17.07.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, ülkeye ailesi olmadan gelen mülteci çocukların İçişleri Bakanlığı'nca yerleştirildikleri otellerden kaybolduğunu ortaya koydu. Araştırma kaybolan 'yüzlerce' çocuğun insan ticareti ve sömürü riski altında olduğunu vurguladı.

İngiltere merkezli University College London (UCL) eğitim kurumu ve Ecpat UK adlı sivil toplum kuruluşu, bugün hükümet korumasındaki refakatsiz mülteci çocuklara dair 'Kapalı Kapılar Ardında' adlı aştırmasını yayımladı. Araştırma, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından barındırılan 'yüzlerce' refakatsiz çocuğun 2021 ile 2024 Ocak ayı arasında kaybolduğunu, bakanlığın bunu reddettiğini ve bu çocukların insan ticareti ve sömürü riski altında olduğunu ortaya koydu.

440 ÇOCUK KAYBOLMUŞ

Ecpat UK, İçişleri Bakanlığı'na ait mülteci otellerinin kendilerinin açtığı dava üzerine Yüksek Mahkeme tarafından yasadışı kabul edilip Ocak ayında kapatıldığını belirterek "Oteller açıkken 440 çocuk kaybolmuş, 144'ü geçen yılın Kasım ayına kadar bulunamamıştı; bunların arasında 12 yaşında bir çocuk da vardı ve 118'i en son bu yılın Mart ayındaki raporda hala kayıptı" açıklamasını yaptı.

Raporu hazırlayan araştırmacılar, görüşme yaptıkları profesyonellerin "Potansiyel insan ticareti bağlantıları olan savunmasız çocukların İngiltere'ye vardıklarında kamuoyuna duyurulan, kolayca teşhis edilebilen bir otele tıkıştırılmasının, bu çocukları bulup istismar etmek isteyen insan tacirleri için kolay bir hedef haline getirdiğini" düşündüklerini belirtti.

ÜÇ VAKA DOĞRULANDI

Raporda ayrıca "Eski bir İçişleri Bakanlığı otel çalışanı, otellerden üç insan ticareti vakası duyduğunu doğruladı. İnsan tacirleri gençlerle sahte bir hesap ya da Facebook üzerinden iletişime geçiyor" ifadeleri yer aldı.

DETAYLI ARAŞTIRMA TALEP EDİLİYOR

Raporun, insan ticareti ve sömürü risklerini sosyal hizmet görevlileri, politika paydaşları, akademisyenler, avukatlar, kolluk kuvvetleri, destek çalışanları ve STK personeli gibi çocukların bakımlarıyla ilgilenen profesyonellerle görüşmeler yaparak araştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Çocuk, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'deki Mülteci Çocuklar İnsan Ticareti ve Sömürü Riski Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'deki Mülteci Çocuklar İnsan Ticareti ve Sömürü Riski Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement