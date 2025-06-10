İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım getirdi

5 ÜLKEDEN İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANLARA YAPTIRIM

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç'ten İsrail ile ilgili ortak karar geldi. 5 ülke, Gazze'deki katliamda tutumları nedeniyle İsrailli iki aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım getirdi. Yaptırım gereğince, İsrailli iki bakanın mal varlıkları dondurulurken, söz konusu ülkelere de seyahat yasağı getirildi.

Itamar Ben Gvir

Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yerleşimci olarak İsrail'in ulusal güvenlik bakanı görevini yürütüyor. Smotrich ise maliye bakanı sıfatıyla hareket etse de Gazze konusunda 'insanlık dışı' yorumlarıyla biliniyor.

Betzalel Smotrich

LONDRA, İSRAİL'LE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI ASKIYA ALMIŞTI

İngiltere geçtiğimiz ay, Batı Şeria ve Gazze'de devam eden katliamlar nedeniyle İsrail'le yürütülen serbest ticaret anlaşmasını askıya almıştı.