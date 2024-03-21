İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tutmaya devam ediyor

ABD Merkez Bankası (FED) dünkü toplantısında politika faizini sabit tutma kararı alırken, bugün İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.
İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 5,25'lik faiz oranını beşinci kez sabit tutması bekleniyor.
Şubat ayında enflasyon oranı beklenenin altında gelse de bankanın gelecekteki faiz indiriminin ne zaman olacağına dair ihtiyatlı davranacağı tahmin ediliyor.
İngiltere Merkez Bankası, Şubat ayında yıllık yüzde 3,4 gelen enflasyonu indirmek için, ekonomiye çok zarar vermeden adım atmaya çalışıyor.
Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, genellikle bir gün önce faiz oranını açıklayan ABD Merkez Bankası'nın kararlarını da takip etme yoluna gidiyor.
İngiltere'de Brexit ve Covid pandemisi sonrası Ekim 2022'de enflasyon yüzde 11,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.
Artan enflasyonla mücadele kapsamında faizler geçen yıl üst üste artırılmış ve faiz oranları son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun kontrol altına alındığına dair sağlam kanıtlar görmek istediklerini söyledi.
Ülkede enflasyon düşüşte olsa da, fiyatlarda bir düşüş olmadı, yalnızca fiyat artış hızı düştü.
İngiltere, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisi olarak anılan G7 ülkeleri ( Kanada, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya) arasında en yüksek faiz oranına sahip ülkelerden biri oldu.
ABD Merkez Bankası, Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
FED böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.
Banka bu yıl içinde faiz oranında üç kesinti yapılacağı beklentisiniyse korudu.
Toplantının ardından yapılan açıklamada faiz indirimi için enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaç olduğu belirtildi.
Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olduğu ABD'nin enflasyon hedefi yüzde 2.
FED Başkanı Jerome Powell "Enflasyon hala yüksek ve düşürmek için önümüzdeki yol belirsiz" diye konuştu.
FED'in bu yıl sonuna kadar üç kez 250'şer baz puanlık, yani toplamda yüzde 0,75'lik bir faiz indirimi yapması bekleniyor.
Öte yandan FED ABD'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,1'e yükseltti. Aralık ayındaki tahmin yüzde 1,4'tü.
FED, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti.
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Zafer Sırakaya, iftarda dünyanın zor bir sürece girdiğini ve Orta Doğu'da ilkenin olmadığı bir süreçte olunduğunu belirterek, Gazze'deki zulmün son bulması ve bağımsız bir Filistin'in kurulması temennisinde bulundu. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını ve 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen iftar programına TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve birçok misafir katıldı. TMV, Somali'deki Maarif Okulları ile öğrencilerin kültürlerini koruyarak modernleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 175 aileye gıda yardımında bulundu ve 200 kişiye toplu iftar yemeği verdi. TDV Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, Ramazan çalışmaları kapsamında Kerkük'teki kardeşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gıda kolisi içerisinde pirinç, makarna, un, sıvı yağ, fasulye, salça, şeker, hurma ve çay bulunuyor.
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