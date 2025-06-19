İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.
İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ile İran arasındaki savaş 7. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken internete düşen bir görüntü kısa sürede infial yarattı.
İngiliz uçak gemisi Kraliçe Elizabeth'in Süveyş Kanalı'ndan geçerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada yankı uyandırdı. Daha önce Yemenli Husilere karşı Kızıldeniz'de görev yapan uçak gemisi, kanalı geçerek Kızıldeniz'e vardı. Geminin Akdeniz'e geçiş sebebi ise, İsrail'e destek vermek üzere olduğu öne sürüldü. Gemideki uçakların İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusu.
Geminin kanaldan geçisi, ayrıca İsrail dış istihbarat ajansı Mossad tarafından da paylaşıldı. Bu paylaşım, geminin İsrail'e yardıma gittiği iddialarını güçlendirdi. İsrail'in hava savunma sistemi, İran füzelerine karşı büyük oranda yetersiz kalmış ve İsrail'deki Hayfa, Kudüs ve özellikle başkent Tel-Aviv büyük hasar görmüştü. ABD uçaklarının İran füzelerine karşı savunma yapması söz konusuydu. Son görüntüler, bu savunmaya İngiliz uçaklarının da katılacağını gösteriyor.
Son Dakika › Dünya › İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi - Son Dakika
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