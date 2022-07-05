İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı

05.07.2022 07:30
İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı

İngiltere ve Galler'de son 10 yıl içinde, 7 binden fazla pub'ın kapandığı ortaya çıktı.

İngiltere ve Galler'de son 10 yıl içinde 7 binden fazla pub'ın kapandığı ortaya çıktı.

Emlak danışmanlık şirketi Altus Group'un araştırmasına göre, Haziran itibarıyla pub sayısı 39.970'e düştü.

Covid pandemisi sırasında ağır bir darbe alan sektör şimdi de artan pahalılığı ve enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zorda.

Hükümet, sektörü ayakta tutmak için vergi indirimlerine gittiğini belirtirken pub sahipleri bunun yeterli olmadığını söylüyor.

Pub'lar neden kapanıyor?

Son 10 yıl içinde gençlerin daha az alkol tüketmeye başlaması, süpermarketlerin ucuz alkol satması ve artan vergiler, ülke kültürünün önemli bir parçası olan pub'lar üzerindeki baskıyı artırdı.

2019'da Ulusal İstatistik Dairesi'nin yayımladığı bir raporda, sektörün zor zamanları atlattığı ve son 10 yılda ilk kez büyüdüğü belirtilmişti.

Fakat pandemiyle birlikte pub'lar karantina önlemleri kapsamında kapandı ve sektör yeniden düşüşe geçti.

Altus'a göre geçen yıl İngiltere ve Galler'de sadece geçen yıl 400 pub kapandı. Bu yılın ilk yarısı itibarıyla kapanan pub sayısı ise 200 civarında. Bu veriler, Altus'un kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana rekor sayıda pub'ın kapanması anlamına geliyor.

Altus, kapatılan pub binalarının yıkıldığını ya da başka başka işletmelere dönüştürüldüğünü belirterek bu işletmelerin toplum hayatından "sonsuza kadar" çıktığına dikkat çekiyor.

Yeme-içme sektörünü temsil eden UK Hospitality adlı kuruluşun CEO'su Kate Nicholls, pub'ların kapanmasının "şoke edici olduğunu ama sürpriz olmadığını" söyledi.

Nicholls, "Hükümetin yeniden büyümeye dönülebilmesi için engelleri ortadan kaldırması, maliyet krizini çözmesi ve daha fazla kişinin sektöre girmesi için çaba harcaması gerekiyor" dedi.

Alkol tüketimi

Pub, İngilizce'de "public house" (halk evi- kamuya açık bina) sözcüğünün kısaltması.

Alkol tüketiminden kaynaklanan sorunların azaltılması için çalışmalar yürüten drinkaware adlı yardım kuruluşunun en son 2016'da yayımladığı verilere göre Birleşik Krallık'ta 15 yaşın üstündeki kişiler yılda ortalama 11,4 litre saf alkol tüketiyor. Bu haftada 175 gram alkole karşılık geliyor.

Avrupa Birliği'nin (Norveç ve İsviçre dahil) ortalaması yılda 11,3 litre. Dünya ortalaması ise 6,4 litre.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 verilerine göre dünyada kişi başına alkol tüketiminde ilk 10 ülke şöyle

  1. Çek Cumhuriyeti: 14,26 litre
  2. Letonya: 13,19 litre
  3. Moldova: 12,85 litre
  4. Almanya: 12,79 litre
  5. Litvanya: 12,78 litre
  6. İrlanda: 12,75 litre
  7. İspanya: 12,67 litre
  8. Uganda: 12,48 litre
  9. Bulgaristan: 12,46 litre
  10. Lüksemburg: 12:45 litre

Yine WHO'nun 2019 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üstü yıllık ortalama saf alkol tüketimi 1,77 litre.

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Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, England, Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: İngiltere ve Galler'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı - Son Dakika
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