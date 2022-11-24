60 yaşındaki kargocu siparişi almak için kapıyı açan kadını taciz etti - Son Dakika
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60 yaşındaki kargocu siparişi almak için kapıyı açan kadını taciz etti

24.11.2022 11:46

İngiltere Watford'da yaşayan bir çocuk annesi kadın, kapıyı açtığı zaman marketten verdiği siparişi getiren kargocunun dudağından öptüğünü belirtti. Kargocudan şikayetçi olan kadın görüntüleri paylaştı.

İngiltere'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. 33 yaşındaki kadın internetten aldığı ürünlerin evine ulaştığı sırada teslimat görevlisinin kendisini dudağından öpmeye çalıştığını ileri sürdü.

"DUDAĞIMDAN ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Olay sonrası polis merkezinde soluğu alan kadın görevliden şikayetçi oldu. Kapı kamerasına yansıyan görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın 60 yaşındaki kargocunun cezalandırılmasını istedi.

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

"KAÇ YAŞINDASIN?"

Genç anne olayı şu sözlerle anlattı: "60 yaşındaki kargocu ürünleri teslim ettikten sonra tekrar gelerek 'Lütfen alınma ama kaç yaşındasın?' diye sordu. Daha sonra eğilerek beni öpmeye çalıştığında ben arkamı döndüm."

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı

"YAPILAN KABUL EDİLEMEZ"

Olaydan tiksinerek bahsettiğini dile getiren kadın son olarak "Bir teslimatçının beni dudaklarımdan öpmeye çalışması delilik. Bunu kimsenin yapması kabul edilemez. Sanırım benim yabancı ve Latin kökenli olduğumu anladı ve bundan paçayı sıyıracağını düşündü" dedi. 60 yaşındaki kargocunun hakkında şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.

60 yaşındaki kargocu, siparişi almak için kapıyı açan kadını öpmeye çalıştı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 60 yaşındaki kargocu siparişi almak için kapıyı açan kadını taciz etti - Son Dakika


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