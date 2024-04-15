The Times'ın haberine göre İngiltere yasa dışı göçmenleri göndermek için 4 ülke ile görüşmelere başladı. Son dönemlerde İngiltere'nin gündeminde olan yasadışı göçmenler Ermenistan, Fildişi Sahili, Botsvana ve Kosta Rika'ya gönderilmesi planlanıyor.
İngiltere medyası son dönemlerde çokça yasa dışı göçmen sorunuyla karşı karşıya geldi. Başbakan Rishi Sunak ve ekibi çözüm için düğmeye bastı. Yasa dışı göçmen sorununu çözmek ve göçmenleri Birleşik Krallık dışı ülkelere göndermek için çalışmalar başladı. Times'ın haberine göre çalışmaların sonbaharda bitmesi beklenirken birkaç ülkenin anlaşmada sorun çıkarması sonucu sürecin uzadığı belirtildi.
Yasa dışı göçmenler için dört ülke arasında en güçlü adaysa Ermenistan, Londra ve Erivan arasındaki müzakerelerin sonuna gelindi. Müzakereler geçen yılın Eylül ayında İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Leo Docherty'nin Ermenistan'ı ziyareti sırasında başlamıştı. Times'a göre İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan öncülüğünde diğer ülkelere göndermeye çok yakın.
İngiltere Hükümeti anlaşmalarda sorun çıkması halinde yedek ülke listesini de hazırladı. Times'a göre bu ülkeler arasında Yeşil Burun Adaları, Senegal, Tanzanya ve Sierra Leone da var.
Son Dakika › Dünya › İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında - Son Dakika
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Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
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