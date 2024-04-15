İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında - Son Dakika
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Dünya

İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında

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İngiltere'nin yasa dışı göçmen sorununu çözmek amacıyla Ermenistan, Fildişi Sahili, Botsvana ve Kosta Rika ile görüşmelere başladığı bildirildi. İngiliz gazetesi Times'dan gelen bilgilere göre en güçlü adayın Ermenistan olduğu ve müzakerelerin sonuna gelindiği ifade edildi. Ayrıca, anlaşmalarda sorun çıkması halinde yedek ülke listesinin hazırlandığı aktarıldı.

15.04.2024 14:39  Güncelleme: 15:17
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The Times'ın haberine göre İngiltere yasa dışı göçmenleri göndermek için 4 ülke ile görüşmelere başladı. Son dönemlerde İngiltere'nin gündeminde olan yasadışı göçmenler Ermenistan, Fildişi Sahili, Botsvana ve Kosta Rika'ya gönderilmesi planlanıyor.

İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında

İNGİLTERE YASA DIŞI GÖÇMENLERİ GÖNDERMEK İÇİN HAZIR

İngiltere medyası son dönemlerde çokça yasa dışı göçmen sorunuyla karşı karşıya geldi. Başbakan Rishi Sunak ve ekibi çözüm için düğmeye bastı. Yasa dışı göçmen sorununu çözmek ve göçmenleri Birleşik Krallık dışı ülkelere göndermek için çalışmalar başladı. Times'ın haberine göre çalışmaların sonbaharda bitmesi beklenirken birkaç ülkenin anlaşmada sorun çıkarması sonucu sürecin uzadığı belirtildi.

İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında

ERMENİSTAN GÖÇMENLERİ KABUL ETTİ

Yasa dışı göçmenler için dört ülke arasında en güçlü adaysa Ermenistan, Londra ve Erivan arasındaki müzakerelerin sonuna gelindi. Müzakereler geçen yılın Eylül ayında İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Leo Docherty'nin Ermenistan'ı ziyareti sırasında başlamıştı. Times'a göre İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan öncülüğünde diğer ülkelere göndermeye çok yakın.

İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında
İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında

YEDEK LİSTEDE DE DÖRT ÜLKE VAR

İngiltere Hükümeti anlaşmalarda sorun çıkması halinde yedek ülke listesini de hazırladı. Times'a göre bu ülkeler arasında Yeşil Burun Adaları, Senegal, Tanzanya ve Sierra Leone da var.

İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan\'a gönderme hazırlığında

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Son Dakika Dünya İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan'a gönderme hazırlığında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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