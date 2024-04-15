İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan\'a gönderme hazırlığında

Dünya

Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

The Times'ın haberine göre İngiltere yasa dışı göçmenleri göndermek için 4 ülke ile görüşmelere başladı. Son dönemlerde İngiltere'nin gündeminde olan yasadışı göçmenler Ermenistan, Fildişi Sahili, Botsvana ve Kosta Rika'ya gönderilmesi planlanıyor.

İNGİLTERE YASA DIŞI GÖÇMENLERİ GÖNDERMEK İÇİN HAZIR

İngiltere medyası son dönemlerde çokça yasa dışı göçmen sorunuyla karşı karşıya geldi. Başbakan Rishi Sunak ve ekibi çözüm için düğmeye bastı. Yasa dışı göçmen sorununu çözmek ve göçmenleri Birleşik Krallık dışı ülkelere göndermek için çalışmalar başladı. Times'ın haberine göre çalışmaların sonbaharda bitmesi beklenirken birkaç ülkenin anlaşmada sorun çıkarması sonucu sürecin uzadığı belirtildi.

ERMENİSTAN GÖÇMENLERİ KABUL ETTİ

Yasa dışı göçmenler için dört ülke arasında en güçlü adaysa Ermenistan, Londra ve Erivan arasındaki müzakerelerin sonuna gelindi. Müzakereler geçen yılın Eylül ayında İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Leo Docherty'nin Ermenistan'ı ziyareti sırasında başlamıştı. Times'a göre İngiltere, yasa dışı göçmenleri Ermenistan öncülüğünde diğer ülkelere göndermeye çok yakın.

YEDEK LİSTEDE DE DÖRT ÜLKE VAR

İngiltere Hükümeti anlaşmalarda sorun çıkması halinde yedek ülke listesini de hazırladı. Times'a göre bu ülkeler arasında Yeşil Burun Adaları, Senegal, Tanzanya ve Sierra Leone da var.