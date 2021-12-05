İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi

Bir anda tüm yolu kapladı! Sürücüler ilerleyemeyince mahalleli seferber oldu

Erdoğan kurmaylarına "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sordu! Herkesin yanıtı aynı oldu

Teknoloji dünyası, yeni üretilen robotları merakla takip ediyor. Ancak İngiltere'de robotlarla ilgili bugüne kadarki en önemli gelişmelerden biri yaşandı. Bir teknoloji şirketinin geliştirdiği Ameca adlı robot, mimikleri ve vücut hareketleri ile insanı en iyi taklit eden robot olarak tanıtıldı. Ameca'nın jest ve mimiklerinin oldukça gerçekçi olması dikkati çekti.

İNSAN GİBİ TEPKİ VERİYOR

Komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamıyor ancak gerçekçi vücut hareketleri yapabiliyor. Bir insan gibi şaşırıyor, gülüyor, kendi hareketlerini dikkatlice inceliyor.

BAZI ÖZELLİKLERİ GİZLİ TUTULUYOR

Bazı özellikleri açıklanmayan Ameca, şimdiye kadarki en gerçekçi insansı robot olma iddiasını taşıyor. Robot, ilk kez 2022'de ABD'de düzenlenecek bir teknoloji fuarında sergilenecek.

BEN ROBOT FİLMİ AKILLARA GELDİ

Ameca'nın üretilmesinin ardından bir dönem büyük yankı uyandıran "Ben Robot" filmi yeniden gündeme geldi. I Robot filminin konusu şöyle: 2035 yılında toplumda robotları büyük rol oynamaya başlamıştır. Aslında robot fobisi olan Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir.

ROBOT KANUNLARI YENİDEN AKLA GELDİ

"Bir robot insanı incitemez ya da bir eylemsizlik yoluyla bir insanın zarar görmesine izin veremez. (Robotların Birinci Kanunu)

Bir robot insanlar tarafından verilen emre birinci kural çelişmediği sürece itaat etmek zorundadır. (Robotların İkinci Kuralı)

Robotlar, Birinci ya da ikinci Kanun'la çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. (Robotların Üçüncü Kuralı)"