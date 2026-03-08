Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi - Son Dakika
Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi

Irak Meclisi\'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
08.03.2026 00:19  Güncelleme: 00:38
Irak Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda bir grup milletvekili tarafından atılan ABD ve İsrail karşıtı sloganlar dikkat çekti. ''Amerika en büyük şeytandır'', ''Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm'', ''Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika'' sloganlarının yankılandığı oturumda, milletvekilleri aynı zamanda 'İslam Ümmeti'nin birliği' ve 'direnişe' destek veren sloganlar attı. Tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma ara verildi.

Irak Parlamentosu'nda bugün düzenlenen oturuma, bir grup milletvekili tarafından atılan sloganlar damga vurdu. Bölgedeki son gelişmelere tepki gösteren vekiller, oturum salonunda ayağa kalkarak ABD ve İsrail aleyhine sert ifadeler kullandı.

"AMERİKA EN BÜYÜK ŞEYTANDIR"

Çok sayıda milletvekili yumruklarını havaya kaldırarak tek bir ağızdan sloganlar attı.

Meclis çatısı altında "Allahu Ekber, Amerika Şeytanül Ekber" (Allah en büyüktür, Amerika en büyük şeytandır)

"Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm"

"Evet, Evet Irak; Evet, Evet İslam"

"Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" sloganları yankılandı.

DİRENİŞ VE BİRLİK VURGUSU

Sosyal medyada yayınlanan cideoda vekiller sadece ABD ve İsrail'i hedef almakla kalmadı, aynı zamanda "İslam Ümmeti'nin birliği" ve "direnişe" (el-mukaveme) destek veren sloganlar da attı. "Lebbeyk ya Şehid" (Emret ey şehit) seslerinin yükseldiği salonda, milletvekillerinin oldukça öfkeli olduğu gözlemlenirken, tansiyonun düşmesi için oturuma ara verildi.

