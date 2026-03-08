Irak Parlamentosu'nda bugün düzenlenen oturuma, bir grup milletvekili tarafından atılan sloganlar damga vurdu. Bölgedeki son gelişmelere tepki gösteren vekiller, oturum salonunda ayağa kalkarak ABD ve İsrail aleyhine sert ifadeler kullandı.
Çok sayıda milletvekili yumruklarını havaya kaldırarak tek bir ağızdan sloganlar attı.
Meclis çatısı altında "Allahu Ekber, Amerika Şeytanül Ekber" (Allah en büyüktür, Amerika en büyük şeytandır)
"Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm"
"Evet, Evet Irak; Evet, Evet İslam"
"Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" sloganları yankılandı.
Sosyal medyada yayınlanan cideoda vekiller sadece ABD ve İsrail'i hedef almakla kalmadı, aynı zamanda "İslam Ümmeti'nin birliği" ve "direnişe" (el-mukaveme) destek veren sloganlar da attı. "Lebbeyk ya Şehid" (Emret ey şehit) seslerinin yükseldiği salonda, milletvekillerinin oldukça öfkeli olduğu gözlemlenirken, tansiyonun düşmesi için oturuma ara verildi.
Son Dakika › Dünya › Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.