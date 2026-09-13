Irak, Suudi Arabistan\'daki boru hattı saldırısında kullanılan İHA rampasını buldu

IRAK Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na saldırılarda kullanılan bir insansız hava aracı fırlatma rampasının bulunduğunu bildirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ülke basınına yaptığı açıklamada, istihbarat ve emniyet birimlerinin çalışmalar sonucunda Suudi Arabistan'ın Riyad ile Medine bölgelerindeki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na saldırılarda kullanılan bir insansız hava aracı (İHA) fırlatma rampasının bulunduğunu duyurdu.

Suçluların bulunması amacıyla uzmanların rampa üzerindeki incelemeleri sürdürdüğünü kaydeden Numan, Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımının devam ettiğini aktardı. Numan, "Irak yalnızca topraklarının hedef alınmasını engelleyen bir politika izlemiyor aynı zamanda topraklarının başka bir ülkeyi hedef almak için kullanılmasına da izin vermeyen bir politikayı benimsiyor" ifadelerini kullandı.