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Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı - Son Dakika
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedef, Türk savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye\'nin kuzeyine hava harekatı
13.01.2024 - 02:00,  Güncelleme: 02:16
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Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Acı haberlerin ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine Türk savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Metina, Harkuk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş olup, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir"

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 29 hedef imha edildi
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Son Dakika Dünya Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı - Son Dakika
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