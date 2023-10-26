Çin'den İran'ı hedef alan ABD ve İsrail'e tehdit gibi uyarı

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İsrail bu gece Gazze\'de katliam yapıyor! 2 milyon kişiden haber yok

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 20 gündür bomba yağdırıyor. Bölgede can kayıpları her saat artarken, ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran'a desteğini resmen duyuran Çin'den tehdit gibi bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada "Toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekliyoruz. İran'a dışardan yapılacak bir müdahaleye şiddetli şekilde karşı çıkacak ve İran'ın yanında olacağız" ifadeleri yer aldı.

"İRAN'I SIKI BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ"

Çin, ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran'a desteğini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekliyoruz. İran'a dışardan yapılacak bir müdahaleye şiddetli şekilde karşı çıkacak ve İran'ın yanında olacağız'' denildi.

İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT: ATEŞTEN KURTULAMAYACAK

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Filistin-İsrail arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasını istemediklerini ancak Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'e açık destek veren ABD'nin de "ateşten kurtulamayacağını" söylemişti.