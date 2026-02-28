İran, Bahreyn\'deki ABD Üssünü Füzelerle Hedef Aldı

İRAN'ın, İsrail ve ABD ortak operasyonuna misilleme olarak Bahreyn'deki ABD 5'inci Filo karargahını füzelerle hedef aldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın ülkedeki ABD askeri üslerine yönelik füze saldırısı başlattığı ve uyarı amacıyla hava saldırısı sirenlerinin devreye sokulduğu duyuruldu. İran'ın misilleme saldırısında doğrudan Bahreyn'de konuşlu ABD Donanmasına ait 5'inci Filo karargahının hedef alındığı kaydedildi. Başkent Manama'da ve ABD üssü çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu, şehrin çeşitli noktalarından dumanların yükseldiği aktarıldı.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, ülkedeki personeline ve vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği tüm personeli için 'olduğunuz yerde kalın' protokolünü uygulamaya koymuştur. Tüm Amerikalıların da ikinci bir duyuruya kadar aynı şekilde bulundukları yerde güvenli bir biçimde saklanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.