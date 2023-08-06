İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı

06.08.2023 16:12

Danimarka'da yaşayan Firoozeh Bazrafkan isimli bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kuran-ı Kerim'i parçaladı. Skandal eylem sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avrupa ülkelerindeki İslam düşmanlığı son aylarda iyiden iyiye tırmanırken, Danimarka ve İsveç'te provokasyonlara hedef olan Kuran'ı Kerim'e yönelik yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE SKANDAL EYLEM

İran'daki molla rejiminden kaçarak Kopenhag'a yerleşen Firoozeh Bazrafkan isimli bir kadın, İran büyükelçiliği önünde rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

KAMERALARIN KARŞISINDA KİRLİ PROVOKASYON

Skandal eylemi için büyükelçilik önüne bir masa yerleştiren Bazrafkan, üzerine de bir rende ile Kuran yerleştirdi. Kameraların karşısına geçerek rende ile kutsal kitabın sayfalarını tek tek parçalayan kadına o anlarda kimsenin "Dur" dememesi de dikkat çekti.

İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sosyal medyada da infial yaratan görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşanan skandala büyük tepki gösterdi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Kuran-ı Kerim, Danimarka, Kopenhag, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı
16:08 İslam düşmanlığı tırmanıyor! Kopenhag'a yerleşen İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı
15:01 Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur sıcakları sona eriyor, yağmur geliyor
14:57 Salı gününe dikkat! Türkiye'yi kavuran Eyyam-ı Bahur gidiyor, yağmur geliyor
14:51 Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşünü Canlı Yayınlayacak
14:49 Musk ile Zuckerberg kafes dövüşü yapacak, X platformundan canlı yayınlanacak
14:42 Depremin üzerinden 6 ay geçti, Kahramanmaraş'ın son durumu görüntülendi
14:37 Büyük felaketin üzerinden tam 6 ay geçti! İşte depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın son hali
14:02 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki PKK/YPG provokasyonunu kınadı
13:57 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e sert tepki: Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 16:17:56. #1.11#
SON DAKİKA: İran Büyükelçiliği Önünde Kuran-ı Kerim'e Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement