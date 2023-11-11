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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi
11.11.2023 18:24

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. İki lider, görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı ve ayrıntılı görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldı. İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

REİSİ VE BİN SELMAN GÖRÜŞMESİ

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye devlet başkanlarının Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Reisi, zirvenin oturum aralarında Bin Selman ile görüştü.

11 YIL SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Reisi ile Bin Selman arasındaki görüşme, İran ve Suudi Arabistan devlet başkanları arasında 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

İkili ilişkilerin ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede iki lider, bu konuların daha sonra ayrıntılı olarak görüşülmesi konusunda mutabakata vardı.

7 YIL SONRA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME KARARI

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almıştı. Reisi ile Selman, ilişkilerin kurulmasının ardından ilk kez 12 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'deki durumu görüşmek için Suudi Arabistan'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gitmişti. Reisi, zirvede yaptığı konuşmada, İslam ülkelerine İsrail'e karşı eyleme geçme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Riyad, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 11 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi - Son Dakika
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